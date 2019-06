Na Sardínii požiera seno obrovský roj kobyliek

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 10. júna (TASR) - Neobvykle veľký roj miestnych kobyliek, podľa odhadov až niekoľko miliónov, trápi farmárov chovajúcich ovce a ďalšie hospodárske zvieratá na talianskom ostrove Sardínia v Stredozemnom mori. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.Milióny kobyliek zničili na Sardínii najmenej 2000 hektárov sena a trávy na lúkach, pričom experti označili túto inváziu za najhoršiu za posledných 60 rokov, dodala agentúra AFP s odvolaním sa na miestneho entomológa Ignazia Florisa. Najviac postihnuté sú oblasti Nuoro, Ottana a Orani uprostred ostrova. Mnohé oblasti sú kobylkami doslova pokryté.Dôležitým výrobkom na Sardínii je napríklad ovčí syr.Lobistická skupina talianskych farmárov Coldiretti uviedla, že požiadala o pomoc vládu, aj keď je už zrejme neskoro na záchranu úrody sena a aj lúk, ktoré hospodárske zvieratá potrebujú. Farmári dopravujú seno na nákladných autách z ostatných častí ostrova, čo zvyšuje ich náklady.Odborník na kobylky Alexandre Latchininsky v pondelok vysvetlil, že ak hmyz zožerie na Sardínii všetku krmovinu, môže zaútočiť aj na iné druhy úrody, napríklad na vinič vo vinohradoch.Latchininsky ako predstaviteľ Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) so sídlom v Ríme povedal pre agentúru AP, že zatiaľ nie je známe, prečo je obzvlášť tento rok také obrovské množstvo kobyliek. Predpokladá sa však, že obrovský výskyt kobyliek súvisí s prudkým zvýšením teplôt po pomerne chladnom máji, pričom mnoho mladých jedincov tohto hmyzu sa liahne v neobrobenej pôde.Obrábanie pôdy pre úrodu odrádza hmyz, aby do nej na jeseň kládol vajíčka, a bráni mu dospieť v letných horúčavách do dospelosti."Kobylky sa liahnu na neobrobenej pôde, ale potom idú na obrobenú, kde sa kŕmia," vysvetlila záujmová skupina Coldiretti. Dodala, že v súčasnosti neexistuje riešenie tejto invázie.