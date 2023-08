Na Sardínii vyčíňa už viac ako 50 lesných požiarov, pre silný vietor je situácia dramatická (video)

Nie je to férový boj

Nevylučujú ani podpaľačstvo



Footage released by Italy's fire brigade shows firefighters battling wildfires in Sardinia pic.twitter.com/AgomksoYoD

— Reuters (@Reuters) August 7, 2023

7.8.2023 (SITA.sk) - Taliansky ostrov Sardínia sužuje viac ako 50 lesných požiarov. Tie poháňa silný vietor, ktorý komplikuje prácu hasičom. Z miest a obcí na východnom pobreží evakuovali zhruba 600 ľudí. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.Jedna sedemdesiatnička utrpela zranenia po tom, ako sa rozhodla zostať doma v meste Bolotana napriek tomu, že tam horelo. V pondelok ju odtiaľ vzali záchranári.V regióne zasahuje šesť hasiacich tímov - 30 hasičov a 12 vozidiel. V nedeľu im pomáhali aj hasiace lietadlá.„Napriek veľkému nasadeniu hasičov je situácia ozaj dramatická,“ povedal miestnym médiám predstaviteľ rady v meste Posada Giorgio Fresu s tým, že „vietor veje tak silno, že to nie je férový boj“.Očakáva sa, že vietor v priebehu pondelka stratí na sile, čo by mohlo uľahčiť prácu hasičov. V nedeľu vietor na ostrove dosahoval rýchlosť do 100 kilometrov za hodinu.Požiare vyčíňajú aj na južnom pobreží v okolí hlavného mesta Cagliari, pričom postihli aj chránenú oblasť, ktorá je domovom stoviek plameniakov. Starosta Cagliari oznámil preventívne uzavretie všetkých parkov a cintorínov.Pôvod požiarov zatiaľ nie je známy, pričom úrady nevylučujú ani podpaľačstvo.