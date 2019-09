Na šéfku ruskej volebnej komisie mal zaútočiť migrant z Kazachstanu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 7. septembra (TASR) - Polícia Podmoskovskej oblasti zadržala osobu podozrivú z prepadnutia predsedníčky ruskej Ústrednej volebnej komisie Elly Pamfilovovej. Informovala o tom v sobotu podľa agentúry RIA Novosti hovorkyňa ministerstva vnútra Irina Volková. Zadržaný sa narodil v roku 1983 a má pochádzať z jednej z republík Strednej Ázie.Agentúra Interfax s odvolaním sa na nemenovaný zdroj neskôr uviedla, že ide o migranta z Kazachstanu, ktorý sa k činu priznal. Povedal, že do Ruska prišiel pred niekoľkými rokmi a pracoval v rôznych zamestnaniach až dovtedy, kým nestratil svoje doklady. Potom pracoval len príležitostne a bol nútený žobrať a páchať drobné krádeže. V Pamfilovej dome len hľadal nejaké jedlo.K incidentu došlo v noci na piatok v obci Istra nachádzajúcej sa v Podmoskovskej oblasti. Do domu Pamfilovovej sa vlámal neznámy muž v maske, ktorý na ňu niekoľkokrát zaútočil paralyzérom a následne ušiel. Šéfka ÚVK nebola zranená a v piatok pokračovala vo svojom naplánovanom pracovnom programe.Pamfilovová patrí k tým predstaviteľom volebných úradov v Rusku, ktorí podporili rozhodnutie nepovoliť účasť viacerých opozičných kandidátov vo voľbách do Moskovskej mestskej dumy, keďže nesplnili formálne podmienky pre registráciu kandidátov — nepredložili napríklad dostatok platných podpisov svojich podporovateľov.Opozícia v reakcii na ich vylúčenie zorganizovala od 14. júla v Moskve niekoľko masových protestov a žiadala slobodné voľby. Išlo o úradne nepovolené akcie a polícia a Národná garda ich rozohnali aj s použitím násilia.