Na severe Európy zúri búrka Hans a extrémne počasie, hlásia mŕtvych a úrady odporúčajú nevychádzať z domu (video+foto)

9.8.2023 (SITA.sk) -Úrady v severnej Európe v utorok vyzvali obyvateľov, aby zostali doma, keď v oblasti vyčíňa búrka Hans. Silný vietor a dážď spôsobili ťažkosti vExtrémne počasie v Litve a Lotyšsku spôsobilo dve úmrtia. Tiež si vyžiadalo zranených, strhávalo strechy, vyvracalo stromy, narušilo leteckú i lodnú dopravu a spôsobilo problémy na cestách. Tisícky ľudí sú stále bez elektriny.Úrady v Osle vyzvali ľudí, aby pracovali z domu. Nórsky úrad pre vodné zdroje a energiu na svojej webstránke varoval pred extrémnymi zrážkami na juhu krajiny a uviedol, že by sa obyvatelia mali vyhnúť cestovaniu, ak nie je nevyhnutné. Meteorológovia predpovedajú dážď pre južné Nórsko až do stredy.Záplavy a zosuvy zablokovali desiatky ciest v južnom Nórsku i susednom Švédsku. Desiatky ľudí evakuovali. Nórska polícia informovala, že do utorka poludnia evakuovali najmenej 119 ľudí. Objavili sa pritom aj správy, že v postihnutých oblastiach ľuďom pomáhali aj vrtuľníky.Vo Fínsku úrady podobne vyzvali ľudí, aby zvážili, „či je nevyhnutné ísť von“ k moru, uviedol podľa novín Hufvudstadsbladet hovorca pobrežnej stráže Fínskeho zálivu Ville Hukka.Švédsky meteorologický a hydrologický ústav v utorok vydal červenú výstrahu pre stredné Švédsko a upozornil, že veľké množstvo zrážok môže zvýšiť hladiny riek a potokov.Dánsky meteorologický inštitút zase hlásil osem metrov vysoké vlny a domy odplavené do Severného mora.Nórska polícia v stredu informovala o chaotickej situácii, ktorá pokračuje a uviedla, že viac ako 600 ľudí v noci evakuovali z regiónu severne od Osla. V Nórsku aj Švédsku počasie rozvodnilo rieky, ktoré rovnako so silnými morskými prúdmi odniesli kôlne, malé či mobilné domy.Nórsky úrad pre vodné zdroje a energiu zvýšil výstrahy pred povodňami a zosuvmi pre časti južného Nórska. Na niekoľkých miestach v povodí Drammensvassdraget podľa neho zaznamenali rekordne vysoké úrovne záplav. Nórsky meteorologický ústav vydal v súvislosti s dažďom najvyššiu výstrahu pred extrémnym počasím.Predstaviteľka nórskeho kraja Innlandet Aud Hove uviedla, že sú v krízovej situácii, niekoľko miestnych komunít je odrezaných od sveta a hrozí riziko, že sa záchranári nebudú môcť dostať k ľuďom, ktorí to potrebujú.Silný dážď by pritom v južnom Nórsku a strednom Švédsku nemal poľaviť. Meteorológ Erik Höjgård-Olsen zo Švédskeho meteorologického a hydrologického ústavu pre noviny Aftonbladet povedal, že takéto počasie je pre toto obdobie v roku nezvyčajné.Veľké časti prístavu v Göteborgu, druhom najväčšom meste Švédska, sú pod vodou. Meteorologický ústav v stredu vydal varovanie na červenom stupni pre západné pobrežie krajiny, v ktorom uviedol, že možno očakávať „veľmi veľké množstvá dažďa spôsobujúce extrémne vysoké prietoky v potokoch“.