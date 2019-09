Na severe Nemecka vykonali razie súvisiace s financovaním terorizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 11. septembra (TASR) - Nemecká polícia a prokuratúra prehľadali v stredu ráno 16 objektov v Šlezvicku-Holštajnsku, Meklenbursku-Predpomoransku a Hamburgu pre podozrenie z pôsobenia zločineckej skupiny, ktorá mohla byť zapojená do financovania terorizmu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA, ktorá citovala vyjadrenie prokurátorky Ulrike Stahlmannovej-Liebeltovej úradujúcej v meste Flensburg.Miestna prokuratúra vedie v danej veci vyšetrovanie proti jedenástim osobám - desiatim mužom a jednej žene - pochádzajúcim prevažne zo Sýrie. Skupinu obviňuje ich z toho, že v období od decembra 2018 do júla 2019 vykonávala nezákonné peňažné prevody do zahraničia, za ktoré si účtovala provízie. Podľa Stahlmannovej-Liebeltovej išlo o "šesťmiestne" sumy peňazí, ktorých pôvod zatiaľ nie je známy.Pri zásahoch boli zadržaní dvaja muži sýrskeho pôvodu vo veku 34 a 37 rokov. O ich vzatí do väzby má rozhodnúť príslušný sudca. Pri stredajších prehliadkach vyšetrovatelia našli aj väčšiu peňažnú hotovosť. Prokuratúra podľa DPA nechcela konkretizovať, kde presne sa prehľadávané objekty nachádzajú.