Na severe Oravy zmizlo z radarov malé lietadlo, pátrajú po ňom (foto)

19.5.2023 (SITA.sk) - Na severe Oravy zatiaľ neúspešne pátrajú po malom motorovom lietadle, ktoré sa stratilo z radarov krátko pred 19:00 vo štvrtok 18. mája.Ako informoval Igor Janckulík z Oravského záchranného systému, do pátrania v širšom okolí Oravskej Lesnej sa zapojila viac ako stovka ľudí.Podľa Janckulíka mal lietadlo riadiť maďarský pilot, ktorý štartoval v Topoľčanoch a smeroval do Poľska. Do pátracej akcie sa v nočných hodinách zapojili aj horskí záchranári, ktorí prehľadávali oblasť od Flajšovej cez Okrúhlicu smerom na Oravskú Lesnú.„Z Leteckého úradu Slovenskej republiky sme vo štvrtok 18. mája krátko po 20:00 prebrali na operačnom stredisku Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline nepotvrdenú informáciu o páde malého lietadla označenia OMM199 s poslednou spresnenou lokalizáciou v čase o 18:43 preletom nad vrcholom Okruhlica. V lietadle mal byť iba pilot štátnej príslušnosti Maďarskej republiky," uviedla k prípadu krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.Doplnila, že na miesto boli okamžite vyslané všetky dostupné sily a prostriedky. „O pomoc a spoluprácu bola požiadaná Horská záchranná služba Malá Fatra a Smokovec, Hasičský a záchranný zbor, dobrovoľníci a dobrovoľné hasičské zbory zo všetkých priľahlých obcí ako aj Orava Rescue systém," dodala Šefčíková.