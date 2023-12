Na severe Pásma Gazy nezostala už žiadna funkčná nemocnica, stali sa hlavným ohniskom napätia

Hlavné ohnisko napätia

Masívny nedostatok dodávok

21.12.2023 (SITA.sk) -nie je po dvoch mesiacoch izraelskej vojenskej operácie žiadna funkčná nemocnica, varovala vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Predstaviteľ organizácie v palestínskej enkláve Richard Peeperkorn povedal novinárom, že nemocnica al-Ahlí bola posledná funkčná nemocnica, ale teraz funguje minimálne. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Nemocnice sa stali hlavným ohniskom napätia v novembri, keď izraelská armáda obvinila palestínske militantné hnutie Hamas, že využíva nemocnicu Šífa a iné zdravotnícke zariadenia ako veliteľské a riadiace centrá a uskutočňuje v nich a mimo nich vojenské operácie. Hamas to popiera.V dôsledku izraelských útokov v nemocniciach vyhľadali útočisko tisícky ľudí, čo výrazne obmedzilo schopnosť zariadení efektívne ošetrovať zranených.Preplnenosť zhoršil ešte masívny nedostatok dodávok, pričom mnohé nemocnice hlásili chronický nedostatok veľmi potrebných základných vecí, ako sú obväzy a lieky.Izrael tvrdí, že umožňuje prúdenie dostatočnej pomoc do Pásma Gazy, ale Hamas ju konfiškuje a ukrýva zásoby, aby ešte viac zhoršil humanitárnu krízu v oblasti, z ktorej môže viniť židovský štát. Aj toto tvrdenie Hamas popiera.