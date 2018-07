Na severnom pobreží objavili nemeckú ponorku z druhej svetovej vojny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Coruňa 9. júla (TASR) - Španielski potápači objavili pri pobreží Galície vrak nemeckej ponorky z druhej svetovej vojny. Podľa miestnych médií ide o ponorku U 966 Gut Holz, ktorú Spojenci bombardovali a vážne poškodili 10. novembra 1943 pri pobreží severozápadného Španielska, informovala v nedeľu agentúra DPA.Zvyšky ponorky našli nedávno po niekoľkoročnom pátraní v hĺbke 24 až 26 metrov pri lokalite Punta Maeda v provincii La Coruňa.Kapitán vydal pred 75 rokmi rozkaz ťažko poškodenú ponorku potopiť a vyhodiť do vzduchu. Väčšia časť približne 50-člennej posádky prežila a dostala sa na breh, o život prišlo osem námorníkov.uvádzalo sa v nemeckej správe o potopení tohto plavidla. Námorníkov prepravili do internačného tábora v Španielsku.Dve vnúčatá a nevesta veliteľa Eckeharda Wolfa ešte stále žijú v danom regióne, uviedli v nedeľu noviny La Voz de Galicia. Jeden z potápačov Yago Abilleira pre periodikum povedal, že vrak leží v ťažko dostupnej lokalite, prístupnej len v čase, keď je more veľmi pokojné. Explózia a morské prúdy podľa neho spôsobili, že jednotlivé časti takmer 70-metrovej ponorky U 966 sú značne rozptýlené.