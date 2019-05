Na severnom Slovensku sa môže vyskytnúť silný dážď

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) – Na severnom Slovensku pretrváva hrozba výskytu silného dažďa. Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy pre viaceré okresy.Vo viacerých okresoch Žilinského kraja a v okrese Poprad, najmä na severných návetriach hôr, očakávajú meteorológovia výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok od 60 do 100 milimetrov.uvádza SHMÚ, ktorý pre uvedené lokality vyhlásil výstrahu druhého stupňa s platnosťou do piatka 6.00 h.V okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa sa môže vyskytnúť dážď s úhrnom zrážok 35 milimetrov. Výstraha prvého stupňa tu platí do piatka 9:30 h.