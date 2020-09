Na severozápadné pobrežie USA sa rúti hurikán Sally, v oblasti hrozia historické záplavy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Silný dážď a povodne zasiahli časti pobrežia severozápadnej Floridy a štátu Alabama, ku ktorému sa pomaly blíži hurikán Sally, pričom hrozí až 76 centimetrov zrážok a historické záplavy.Podľa amerického Národného centra pre hurikány sa očakáva, že Sally sa na pevninu dostane v priebehu stredy rýchlosťou len tri kilometre za hodinu. Epicentrum k pevnine dorazí pravdepodobne v Alabame pri hraniciach s Floridou.Americké Národné centrum pre hurikány predpokladá, že Sally na pevnine zostane hurikánom prvej kategórie, pričom dodalo, že "pravdepodobné sú historické, život ohrozujúce náhle povodne". "Budú to historické záplavy," povedala Stacy Stewartová, špecialistka centra pre hurikány. "Ak ľudia bývajú neďaleko riek a potokov, musia sa evakuovať," dodala.Americký prezident Donald Trump ešte v pondelok vyhlásil stav núdze pre časti štátov Louisiana, Mississippi a Alabama a na Twitteri uviedol, že obyvatelia by sa mali zapísať do zoznamov štátnych a miestnych úradov.