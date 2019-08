Na Sibíri je stále aktívnych 70 lesných požiarov

Na leteckej snímke ruského ministerstva pre mimoriadne situácie je lesný požiar v regióne Krasnojarsk na východe ruskej Sibíri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. augusta (TASR) - Viac než 400.000 hektárov lesa stále pohlcujú požiare na ruskej Sibíri. V pondelok to vyhlásili Služba vzdušnej ochrany lesov (Avialesoochrana) a ruské ministerstvo životného prostredia, ktoré s odvolaním sa na tlačovú agentúru TASS citovala stanica Slobodná Európa.Aktívnych požiarov na Sibíri je momentálne zhruba 70. Počas uplynulých 24 hodín bolo eliminovaných 97 lesných požiarov zúriacich na území s rozlohou 2898 hektárov. Takmer polovica všetkých aktívnych požiarov sa nachádza v Krasnojarskej oblasti, zatiaľ čo v Irkutskej oblasti horí 2200 hektárov lesa a v Magadanskej oblasti plamene pohlcujú 1900 hektárov prírodného porastu.V polovici augusta zúrili v Rusku - prevažne na Sibíri - lesné požiare na ploche rekordných 5,5 milióna hektárov, pričom mraky dymu zahaľovali vyše päť miliónov štvorcových kilometrov územia, čo je plocha väčšia než územie Európskej únie, informovala predtým Svetová meteorologická organizácia (WMO), pridružená k OSN.Úrady vyhlásili mimoriadny stav v štyroch sibírskych oblastiach. Ničivý prírodný živel tam vyčíňa už tretí mesiac. Podľa denníka The Guardian Rusko od júna najviac utrpelo následkom prírodných požiarov v arktickej zóne, do ktorej patrí tiež americká Aljaška, dánske Grónsko a Kanada.V júni sa následkom prírodných požiarov dostalo do ovzdušia celkovo 50 megaton oxidu uhličitého a v júli táto bilancia predstavovala 79 megaton - množstvo porovnateľné s objemom výfukových plynov z 36 miliónov automobilov. Popolom ľahlo už viac než 13,1 milióna hektárov zeme vrátane 4,3 milióna hektárov tajgového lesa na Sibíri.Rozsiahle požiare postihujú zároveň aj amazonský prales v Brazílii a okolitých krajinách. Brazília v nedeľu nasadila na hasenie požiarov dve lietadlá typu Hercules C-130 po tom, čo vypukli stovky nových požiarov. Hustý dym zahalil Porto Velho, hlavné mesto severozápadného štátu Rondonia.Od januára do augusta bolo v amazonskom regióne zaznamenaných takmer 73.000 požiarov. Za celý rok 2018 ich pritom bolo 39.759, uviedol brazílsky Národný inštitút vesmírneho výskumu (INPE). Ide o najväčšie množstvo požiarov v amazonskom dažďovom pralese od roku 2013; ich počet v posledných dvoch rokoch pritom klesal.