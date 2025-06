Na Sídlisku KVP obnovujú fontánu aj priľahlé námestie, ide o najväčší projekt v histórii mestskej časti – FOTO

Ekologická stránka projektu

22.6.2025 (SITA.sk) - Na Sídlisku KVP v Košiciach poklepali základný kameň revitalizácie fontány a priľahlého námestia, ktoré sa nachádza medzi ulicami Zombova, Bauerova a Čordákova.Ako priblížil starosta mestskej časti Ladislav Lörinc , ide o najväčší projekt v jej histórii. Prostriedky získali z eurofondov, celková výška oprávnených výdavkov na projekt je v sume 3,7 milióna eur.Spoluúčasť mestskej časti je na úrovni ôsmich percent, čo predstavuje približne 290-tisíc eur. Výsledkom revitalizácie by malo byť centrálne námestie s vodnou atrakciou, v pláne sú aj sadové úpravy a retenčná nádoba na zachytávanie dažďovej vody, ktorá bude následne využívaná na zavlažovanie.Starosta akcentoval ekologickú stránku projektu. Projekt by mal okrem efektívneho využívania vody priniesť aj menej betónu a viac zelene. Pribudnúť by mali nové a perspektívne stromy. Pribudnúť by mal moderný mestský mobiliár, pódium, pobytové schody aj inteligentné osvetlenie. Priestor má byť plne bezbariérový, so signalizačnou dlažbou pre nevidiacich. Záver prác sa predpokladá v závere roka 2026.Samotné stavebné práce by mali trvať približne rok a pol. Vysúťažené boli za takmer 2,43 milióna eur s DPH. Zhotoviteľom je spoločnosť D.A.G Slovakia.Predseda predstavenstva spoločnosti Tomáš Saloky priblížil, že územie má rozlohu viac ako osemtisíc metrov štvorcových. Z toho zhruba štyritisíc metrov štvorcových budú nepriepustné plochy, ostatok priepustné plochy. Trávnaté plochy by sa podľa jeho slov mali zväčšiť o 1 200 metrov štvorcových.Nepriepustné plochy budú realizované prevažne z bieleho betónu, ktorý viac odráža slnečné žiarenie a nekumuluje tak teplo. Fontána by mala byť diaľkovo ovládaná. Starosta neskôr doplnil, že do budúcna počítajú aj s kamerovým systémom. Priblížil tiež, že fontána by mala mať trysky zasadené do zeme, bude ich vyše 40 a bude možné ovládať ich samostatne.Lörinc uviedol, že išlo o prvý projekt, ktorý začali riešiť po jeho nástupe do funkcie starostu, približne na prelome rokov 2018 až 2019. „Fontána je srdcom nášho sídliska, je to jediná fungujúca fontána, ktorá obsluhuje sídlisko KVP, kde žije 22-tisíc ľudí," podotkol starosta MČ.Poznamenal, že nejde len o fontánu ako takú, ale aj okolité námestie. Fontána mala 40 rokov, podľa Lörincových slov už bola nefunkčná a v ostatných rokoch ju narýchlo opravovali.Pri príprave projektu natrafili na zaujímavý problém. Fontána je totiž jedným z troch miest v Košiciach, kde žije chránená ropucha zelená. Museli teda splniť všetky požiadavky ochranárov a pre ropuchy vytvoriť dočasné príbytky pri miestnom úrade, kde vzniklo nové jazierko pre jedince, ktoré nedokázali odchytiť.Do tohto jazierka umiestnili zhruba 400 žubrienok v rôznych štádiách vývoja. S odchytom ropúch začali už v roku 2024, pokračovali aj v tomto roku. „Odchytené ropuchy sme museli sťahovať do zoologickej záhrady, kde majú naše žabky v súčasnosti welness," uviedol starosta Lörinc. V ZOO sú zvieratá dočasne, po skončení prác je naplánovaný ich návrat na zrevitalizované územie, konkrétne do biojazierka, ktoré bude jeho súčasťou.Mestská časť zároveň upozornila na viaceré obmedzenia súvisiace s realizáciou projektu. „Námestie pri fontáne je úplne uzavreté a medzi ulicami Čordákova, Zombova a Bauerova je osadené oplotenie s vyznačenými obchádzkovými trasami," uviedla. Starosta apeloval na verejnosť, aby rešpektovala oplotenie, obchádzkové trasy i prípadné ďalšie usmernenia zo strany mestskej časti a stavebníka, ospravedlnil sa za diskomfort.„Obmedzenia sa týkajú aj obyvateľov bytových domov Bauerova 2-16, ktorí nemôžu využívať zadné vchody. Na Zombovej ulici zas platí obmedzenie parkovania z dôvodu zásobovania staveniska. OC Grunt zostáva prístupný cez Bauerovu ulicu a otvorené sú aj prevádzky Fontána bar i Bufetik.kvp. Prístup k nim je možný cez vyznačený koridor zo Zombovej ulice," doplnili zo Sídliska KVP s tým, že krátkodobé dočasné uzávery nemožno vylúčiť.