Na sídlisku Nové mesto v Prievidzi pribudli desiatky parkovacích miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prievidza 21. novembra (TASR)- Na sídlisku Nové mesto v Prievidzi pribudli desiatky nových parkovacích miest. Spevnené plochy s potrebnou infraštruktúrou vybudovali v blízkosti poľa a ulíc Urbánkova a M. Rázusa za vyše 400.000 eur, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



"Súčasťou projektu bolo nielen vybudovanie 97 nových samotných parkovacích miest zatrávňovacími prefabrikátmi, ale i prístupovej komunikácie, osvetlenia, lapačov olejov, čím parkovisko spĺňa vyššie technické normy. V rámci projektu tam vysadili i novú zeleň," konkretizoval Ďureje.



Dodávateľom prác bola spoločnosť Ing. Marián Sahul STAVEKO so sídlom v Nitre, s výstavbou začala v júni tohto roka. Skolaudované parkovisko mesto odovzdalo do užívania v uplynulých dňoch.



Nové parkovacie miesta v blízkosti ulíc Urbánkova a M. Rázusa sú súčasťou väčšieho projektu, v rámci ktorého mesto počíta s výstavbou veľkého parkoviska s celkovo 500 parkovacími miestami. Tie by mali podľa hovorcu mesta vo väčšej miere pokryť potreby obyvateľov žijúcich v tejto lokalite. V zadnej časti parkoviska by mala do budúcna vyrásť i nová cyklotrasa.



Radnica bude situáciu na nových plochách monitorovať. "Počkáme, ako na to obyvatelia zareagujú, lebo tým, že je to v okrajovej časti, môže sa stať, že sa tam ľuďom nebude chcieť parkovať a budú sa tlačiť na miestach v blízkosti svojich domov. Uvažujeme aj nad tým, že pokiaľ by túto časť obyvatelia nevyužívali, vybudovali by sme tam záchytné parkovisko pre dodávkové vozidlá. Uvidíme, čo nám čas ukáže," vysvetlila pred časom primátorka Katarína Macháčková.