Na silvestrovskú lyžovačku je možné vyraziť do 45 zimných areálov

Na archívnej snímke lyžiari v lyžiarskom stredisku Salamandra Resort v obci Hodruša–Hámre v okrese Žarnovica. Foto: TASR/Lenka Krošláková Foto: TASR/Lenka Krošláková

Nízke Tatry

Jasná sever 20-80 cm dobré



Jasná juh 30-80 cm dobré



Donovaly – Záhradište 15-25 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm dobré



Tále 30-50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30 cm dobré



Telgárt 30-35 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 30-35 cm dobré



Polomka-Bučník 25-30 cm dobré

Vysoké a Západné Tatry

Dolný Smokovec 35 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 30-70 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Roháče – Spálená 50–70 cm veľmi dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré



Podbanské 20-25 cm dobré



Janovky-Zuberec 30-50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 25-30 cm dobré

Belianske Tatry

Bachledka Ski and Sun 30-40 cm dobré



Monkova dol.-Ždiar 35-40 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 50-60 cm veľmi dobré



Veľká a Malá Fatra

Jasenská dolina 20-40 cm dobré



Vrátna - Paseky 15-40 cm dobré



Winter park Martinky 25-50 cm dobré



Snowland - Valčianska dolina 20 cm dobré

Stredné Slovensko

Králiky 25-50 cm dobré



Krahule 30 cm veľmi dobré



Zerrenpach Látky 10-20 cm dobré



Skalka arena 30 cm dobré



Salamandra resort 0-30 cm dobré

Javorníky

Kohútka 10-30 cm dobré



Kasárne - Javorníky 10-40 cm veľmi dobré

Orava a Kysuce

Oravská Lesná 20-45 cm veľmi dobré



Ski Zábava-Hruštín 20-40 cm veľmi dobré



Krušetnica 20-30 cm dobré



Ski Vitanová 30-50 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 20-40 cm veľmi dobré



Snowparadise Veľká Rača 25-40 cm dobré



Vadičov 25-40 cm dobré

Východné Slovensko

Litmanová 50 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 65 cm veľmi dobré



Levočská dolina 20-40 cm veľmi dobré



Plejsy 30-40 cm dobré



Vernár-Studničky 30 cm veľmi dobré



Alpské strediská

Dolné a Horné Rakúsko

Annaberg 30-70 cm dobré



Göstling – Hochkar 50-70 cm veľmi dobré



Hinterstoder 10-140 cm veľmi dobré



Stuhleck 20-75 cm dobré

Ľadovce

Stubai 50-330 cm dobré



Pitztal 145-285 cm dobré



Sölden 15-325 cm dobré



Hintertux 40-205 cm dobré



Zugspitze 150-180 cm dobré



Zell am See – Kaprun 30–210 cm dobré



Tirolsko/Salzburgsko

Serfaus – Fiss – Ladis 45-130 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-165 cm dobré



Ischgl 50–110 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg 45–75 cm dobré



Zillertal 55–190 cm dobré



Obertauern 130–160 cm veľmi dobré

Švajčiarsko

Davos Klosters 50-125 cm dobré



Zermatt - Matterhorn 70-160 cm dobré



Saas-Fee 60–300 cm dobré

Taliansko

Alta Badia 35-130 cm dobré



Marmolada – Arabba 95-295 cm dobré



Madonna di Campiglio 60–190 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo 30-130 cm dobré



Livigno 85-170 cm dobré



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. decembra (TASR) - Na silvestrovskú lyžovačku je možné vyraziť do 45 zimných areálov. Na upravených svahoch sú dobré až veľmi dobré podmienky, prevádzka je vo väčšine stredísk stále čiastočná, no za posledné dva dni boli dosnežené ďalšie zjazdovky. Sezónu dnes začínajú na Skalke, v Čičmanoch na spodných vlekoch, zajtra v Kokave-línii. Lyžuje sa prevažne na technickom snehu, hlavne v oblasti Oravy a Tatier je však na svahoch aj menšie percento prírodného snehu. Hrúbka snehovej vrstvy dosahuje v spodných hodnotách 15 až 50 cm, v horných hodnotách 25 až 60 cm, o niečo viac snehu hlási Jasná, Štrbské Pleso, Roháče-Spálená a Vyšné Ružbachy. Vzhľadom na obdobie sú čakacie doby na nástupoch na lanovky a vleky dlhšie.Dobré až velmi dobré podmienky na alpských zjazdovkách doplna krásne slnečné pocasie s miernymi teplotami, ktoré má pokračovať aj v najbližších dňoch. V Dolnom Rakúsku je v prevádzke Annaberg, Göstling-Hochkar, Oetscher aj Semmering. Výška snehovej vrstvy sa pohybuje od 20 do 70 centimetrov, prevádzka je taktiež obmedzená len na niektoré svahy.