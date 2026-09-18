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18. septembra 2026

Na Skalnatej chate vzniklo unikátne „prírodné laboratórium“, otvorili botanickú záhradku – VIDEO, FOTO


Tagy: Botanická záhrada Expozícia tatranskej prírody Skalnatá dolina Vysoké Tatry

Botanická záhrada má za cieľ spestriť návštevu Skalnatej doliny a edukatívnou formou priblížiť návštevníkom typickú tatranskú flóru. Okolie Skalnatej chaty vo



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20260914_131229 1 676x507 18.9.2026 (SITA.sk) - Botanická záhrada má za cieľ spestriť návštevu Skalnatej doliny a edukatívnou formou priblížiť návštevníkom typickú tatranskú flóru.


Okolie Skalnatej chaty vo Vysokých Tatrách sa rozrástlo o novú náučnú expozíciu. V nadmorskej výške 1 725 metrov vznikla malá botanická záhrada, ktorej cieľom je spestriť návštevu Skalnatej doliny a edukatívnou formou priblížiť návštevníkom typickú tatranskú flóru.

Botanický kútik


Myšlienka vytvoriť v okolí chaty malý botanický kútik sa zrodila v hlave chatára Pavla Kulangu ešte v roku 2020, krátko po úmrtí jeho otca, legendárneho chatára a nosiča Ladislava Kulangu.

„Keď som sedával na terase a pozeral som sa na tento priestor, povedal som si, čo tak spestriť návštevu chaty alebo aj samotnej doliny tým, že deťom aj dospelým sprostredkujeme zážitok z tunajšej bohatej flóry zaujímavým spôsobom," vysvetľuje. Od nápadu k realizácii projektu však viedla ešte dlhá cesta. Keďže chata sa nachádza v najvyššom, piatom stupni ochrany prírody, chatár musel získať aj potrebné povolenia.

O odbornú stránku výsadby sa postarala vedúca Expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici Jana Černická. „Vysadili sme tu viac ako 20 druhov rastlín. Sú to rastliny, ktoré sa vyskytujú v Skalnatej doline. Pridali sme ešte také, ktoré rastú na žule, pretože sa nachádzame na Skalnatej chate v centrálnej časti Tatier a toto podložie je žulové," priblížila.

Vzácne kúsky


Medzi vzácnejšie kúsky v novej záhradke patrí pakrálik alpínsky či silenka bezbyľová, dopĺňa ich aj zvonček alpínsky, vŕba kitaibelova či naša najmenšia drevina – vŕba bylinná. Keďže ide o rastliny v Tatranskom národnom parku, sú prísne chránené a nesmú sa trhať.

Zaujímavosťou je samotné načasovanie výsevu priamo pred príchodom zimy. „Tak, ako v prírode semienka dozrejú a spadnú, aj my to takto kopírujeme. Semená zbierame, vysušíme, vyčistíme a potom ich vysievame do črepníkov v botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici. Tu, na Skalnatej chate, sme skúsili takzvané prírodné laboratórium,“ opísala botanička z Tatranského národného parku.

Tatranským rastlinám však mráz neuškodí. „Musia premrznúť, stratifikovať. Na jar by mali začať klíčiť a ďalej pokračovať v raste," ozrejmila Černická. Vo všetkých prípadoch ide o trvalky, ktoré v drsných horských podmienkach bez problémov prežijú zimu pod snehovou prikrývkou.

Podľa chatára Kulangu na mieste mini botanickej záhrady pribudne aj viacjazyčná informačná tabuľa. „Vďaka nej sa turisti dozvedia viac o životných cykloch a osobitostiach tatranských rastlín,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Na Skalnatej chate vzniklo unikátne „prírodné laboratórium“, otvorili botanickú záhradku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Botanická záhrada Expozícia tatranskej prírody Skalnatá dolina Vysoké Tatry
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