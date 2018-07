Na Slovakia Ringu cez víkend SP cestovných automobilov i ME ťahačov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Edmund Örzsik Foto: TASR/Edmund Örzsik

Program pretekov:



WTCR



sobota 12.00 - 12.30 h - prvé preteky

sobota 19.00 - 19.30 h - druhé preteky

nedeľa 11.45 - 12.20 h - tretie preteky



ETRC



sobota 13.35 - 14.05 h - prvé preteky

sobota 16.45 - 17.15 h - druhé preteky

nedeľa 14.10 - 14.40 h - tretie preteky

nedeľa 17.20 - 17.50 h - štvrté preteky

Orechová Potôň 13. júla (TASR) - Okruh Slovakia Ring privíta cez víkend dva vrcholné seriály pod záštitou Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). V Orechovej Potôni sa uskutočnia šieste podujatie Svetového pohára cestovných automobilov FIA WTCR a štvrtý diel majstrovstiev Európy ťahačov FIA ETRC.Pre domácich priaznivcov bude najväčším lákadlom účasť slovenského jazdca Maťa Homolu, ktorý figuruje po pretekoch v Maroku, Maďarsku, Nemecku, Holandsku a Portugalsku na pätnástej priečke hodnotenia šampionátu cestovných automobilov so ziskom 38 bodov. Seriál prešiel zmenami a sezóna 2018 je premiérová s technickými reguláciami TCR, pre ktoré sa riadiaca organizácia rozhodla na základe väčšieho záujmu výrobcov.Neštartujú továrenské tímy, ale automobilky smú poskytovať technické zázemie. Homola súťaží vo farbách belgického tímu DG Sport Competition za volantom Peugeotu 308 TCR. Jeho tímový kolega je Francúz Aurelien Comte. Na čele priebežného poradia je Francúz Yvan Muller (M Racing YMR - Hyundai i30 N TCR), ktorý má na konte tituly majstra sveta v predchádzajúcom formáte WTCC z rokov 2008, 2010, 2011 a 2013.Podujatie ME ťahačov sa na Slovakia Ringu konalo aj vlani. Na OMV MaxxMotion Truck Race of Slovakia bude obhajovať dve prvenstvá Maďar Norbert Kiss (Mercedes-Benz), jedno víťazstvo si pripísali Antonio Albacete zo Španielska (MAN) a Nemka Steffi Halmová (Iveco). Titul obhajuje Čech Adam Lacko (Buggyra), šampionát momentálne vedie Nemec Jochen Hahn (Iveco).Lístky na dvojdňové podujatie si záujemcovia môžu zakúpiť on-line cez stránku slovakiaring.sk alebo priamo na mieste. V cene lístka je aj vstup do paddocku - na parkovisko súťažných strojov. Okrem Homolu bude mať autogramiádu aj slovenský motocyklový pretekár Ivan Jakeš.