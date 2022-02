Na Slovensko dorazil aj posledný americký konvoj, ktorý sa zúčastní na vojenskom cvičení Saber Strike 22

Ocenili profesionalitu slovenských vojakov

Cvičenie nesúvisí s Ukrajinou

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Posledný z konvojov USA smerujúcich na cvičenie Saber Strike 22 je už na Slovensku. V rámci trasy mali plánovanú 24 hodinovú prestávku na leteckej základni Malacky-Kuchyňa.Jednodňovú prestávku využili Američania na doplnenie pohonných hmôt a základný servis techniky. Informoval o tom hovorca Ozbrojených síl SR (OS SR) Štefan Zemanovič v tlačovej správe.„Americké konvoje postupne dorazili na našu základňu spravidla neskôr večer a nasledujúci podvečer pokračovali ďalej do Levíc alebo na Lešť, kde budú cvičiť," uviedol veliteľ 46. krídla Kuchyňa Peter Prokop.„Veľmi oceňujem priateľskú ústretovosť a profesionalitu slovenských vojakov, spolupráca fungovala na 100 percent," dodal veliteľ zabezpečovacej skupiny 16. podpornej brigády kapitán Andrew Thompson, ktorý sa podieľal na príprave krátkeho zázemia pre americké konvoje v Kuchyni.Zhruba 2000 príslušníkov amerických ozbrojených síl s približne 600 kusmi bojovej a zabezpečovacej techniky sa na Slovensku zapojí do dva roky plánovaného cvičenia s príslušníkmi OS SR.Cvičenie Saber Strike 22 je plánované okrem Slovenska aj v Nemecku, Poľsku, Českej republike a v pobaltských krajinách za účasti ozbrojených síl celkovo 13 krajín.Cvičenie je organizované každé dva roky a je súčasťou spojeneckých výcvikových aktivít. Saber Strike 22 nepatrí do série opatrení reagujúcich na aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Ukrajine.