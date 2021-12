Na Slovensko mieri veľký investor, podľa Sulíka zamestná plus mínus 5-tisíc ľudí

Sulík

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensko mieri veľký investor. Svoju investíciu by mal realizovať na východe krajiny, v košickom okrese pri obci Valaliky. Po rokovaní vlády to prezradil minister hospodárstva Richard. Podrobnosti o investícii však odmietol konkretizovať.„Nepoviem vám s kým rokujeme, ale dúfame, že sa to podarí. Investor, ktorý má zamestnávať plus mínus päť tisíc ľudí. Sme sa o krok priblížili k tomuto zámeru,“ povedal po rokovaníVláda pre možný príchod nového veľké investora schválila a vydala osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Strategické územie Valaliky“. Realizáciou investičného projektu sa zabezpečí príprava strategického územia určeného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja.„Projekt výrazne zvýši rozvojový potenciál regiónu okolia Košíc s presahom pozitívneho vplyvu na celú SR,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva. Na vytvorenie strategického územia v obci Valaliky sa vynaloží necelých 121 miliónov eur.Výstavbu strategického priemyselného parku na východe Slovenska podrobil kritike Útvar hodnoty za peniaze. Označil ho za finančne nenávratný, avšak očakáva, ze prinesie dodatočne ekonomické prínosy vďaka príchodu strategického investora.Tie ale podľa analytikov nie je aktuálne možné relevantne kvantifikovať. Za riziká projektu považujú najmä možný nezáujem veľkého investora. Ďalej prípadné nenaplnenie celého parku, navýšenie investičných nákladov alebo predaj pozemkov za nižšiu ako očakávanú cenu.Strategický priemyselný park by podľa medializovaných informácií mal mať rozlohu 315 hektárov. Rezort hospodárstva chce jeho výstavbou predísť situácii z roku 2018, kedy bol priemyselný park Haniska v úzkom výbere na umiestnenie závodu koncernu BMW, avšak investícia putovala do Maďarska. Podľa spätnej väzby zástupcov automobilky bola hlavným dôvodom slabá pripravenosť územia parku, respektíve absencia iných pripravených parkov.