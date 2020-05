Na Slovensko počas stredy a v noci na štvrtok spolu s dažďom opäť dorazil aj prach zo Sahary.

Na Slovensko počas stredy (13. 5.) a v noci na štvrtok spolu s dažďom opäť dorazil aj prach zo Sahary. Na hladkých povrchoch, napríklad karosériách a sklách áut zanechal výraznú stopu. Meteorológ Peter Hrabčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) potvrdil, že ide zatiaľ o najmarkantnejšie množstvo saharského prachu v tomto roku.





Saharský prach pritom dorazí na územie Slovenska každoročne počas desiatok dní. "Vo väčšine prípadov však ide o veľmi malé množstvo, ktoré si bežný človek nevšimne, v noci na štvrtok však išlo o výrazne väčšie množstvo," informoval Hrabčák. Bola to zároveň opakovaná vlna v prebiehajúcom týždni. "Už v pondelok bolo možné pozorovať túto zaujímavosť v Košiciach, ďalšia vlna príde v noci na piatok (15. 5.), pričom najväčšie množstvo saharského prachu by malo padnúť na južné územie Slovenska," uviedol.Hrabčák pripomenul, že k prenosu saharského piesku do oblastí Európy prichádza vtedy, ak sa vplyvom prúdenia chladnejšieho vzduchu z Atlantiku nad západnou Afrikou vytvorí brázda nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane prúdi saharský prach smerom na sever.Na Slovensko sa však dostávajú podobným spôsobom aj prachové častice z iných vzdialených oblastí. "Na konci marca k nám dorazil aj prach z oblasti Kaspického mora," priblížil Hrabčák.