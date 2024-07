Na Slovensko prichádza česká internetová televízia, jej tvárou bude bývalý moderátor RTVS Frindt

Možná spolupráca s dvomi moderátormi

Vždy bude podporovať verejnoprávne médiá

2.7.2024 (SITA.sk) - Bývalý moderátor verejnoprávnej televízie RTVS Miroslav Frindt bude hlavným aktérom a tvárou slovenskej pobočky českej internetovej televízie DVTV. Spustená by mala byť už v lete. Frindt k 30. júnu skončil v RTVS po 25 rokoch.„Čo idem robiť? Verím v nezávislú, nestrannú televíznu žurnalistiku a zároveň si myslím, že aj my novinári máme o čom premýšľať. Minimálne o tom, ako uchopíme verejný priestor ďalej,“ uviedol Frindt na sociálnej sieti na margo svojho nového pôsobenia v DVTV.Zatiaľ nie je známe, kto bude druhou tvárou moderátorskej dvojice DVTV na Slovensku. V rozhovore pre Denník SME Frindt naznačil, že je otvorený rozhovorom o akejkoľvek spolupráci s Michalom Kovačičom aj Janou Krescanko Dibákovou.Krescanko Dibáková odišla po 22 rokoch z TV Joj , kde moderovala politickú reláciu Na hrane. Moderátor Kovačič skončil v TV Markíza po tom, čo sa na konci diskusnej relácie Na telo hovoril o cenzúrnych zásahoch vedenia televízie do spravodajstva.Bývalý šéf televízneho spravodajstva RTVS Frindt naposledy pôsobil ako moderátor relácie Interview. Patrí medzi otvorených kritikov vládneho zákona, ktorým zanikla RTVS a nahradila ju Slovenská televízia a rozhlas - STVR . Ostro kritizoval obsah zákona aj spôsob, akým vláda zákon prijala.„Tak ako samotný zákon vznikal bez verejnej a odbornej diskusie, ani kancelária prezidenta nereagovala na zaslanú žiadosť štrajkového výboru, hoci ju podporili i osobnosti protifašistického a protikomunistického odboja a obavy z novej právnej úpravy vyslovil aj komisár Rady Európy pre ľudské práva. Nezavážili ani argumenty, že zákon o STVR popiera viaceré princípy slobodnej novinárskej tvorby garantované v Európskom akte o slobode médií, teda je v rozpore s európskou legislatívou,“ uviedol na Facebook s tým, že vždy bude podporovať silné verejnoprávne médiá a svojich kolegov.