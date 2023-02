Na Slovensko prichádza ďalšia vlna sneženia. Vieme, kde nasype najviac

Najviac sneženia očakávajú meteorológovia v týchto dňoch v Žilinskom kraji. Najmä vo vyšších polohách miestami pripadne viac ako 50 centimetrov nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojej analýze, v ktorej avizuje aj ochladenie.





Výdatnejšiu snehovú nádielku očakáva aj v horských oblastiach na severozápade Banskobystrického kraja, ako aj na hornom Spiši či v celej pohraničnej oblasti Slovenska a Poľska. Väčšie množstvo snehu môže podľa meteorológov najjužnejšie spadnúť v pohorí Vtáčnik, a to najmä na jeho severozápadných návetriach. Do soboty (4. 2.) tam môže spadnúť zhruba 40 centimetrov nového snehu."Intenzívne nebude snežiť kontinuálne, ale v jednotlivých vlnách," uviedol ústav s tým, že prvá zasiahla Slovensko počas noci na štvrtok. Druhú, výraznejšiu, zrážkovú vlnu očakáva v piatok (3. 2.) v priebehu dňa a bude pokračovať až do sobotňajšieho rána.V nižších polohách na juhozápade budú zrážky zväčša dažďové, len prechodne snehové. Počítať podľa SHMÚ treba aj s výrazne zosilneným vetrom s nárazmi miestami okolo 80 kilometrov za hodinu. Vietor bude zároveň najmä na severe vytvárať početné snehové jazyky a záveje a na pocit bude pri zápornej teplote veľmi chladno.Od nedele (5. 2.) avizujú meteorológovia vpád studeného vzduchu. Maximálna teplota tak bude na severe zväčša pod mínus päť stupňov Celzia, pričom ojedinele nie je vylúčených ani mínus desať stupňov Celzia. "Na juhu bude teplejšie. Na juhozápade aj slabo nad nulou. Chladné budú aj noci, v dolinách bude teplota od nedele klesať pod mínus 15 stupňov Celzia, pričom najchladnejšie noci môže byť aj mínus 20 stupňov Celzia," podotkol SHMÚ.