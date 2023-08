Na Slovensko prichádza povinnosť reportovať ESG. Dotkne sa aj prevádzkovateľov dátových centier

31.8.2023 (SITA.sk) - Už v najbližších rokoch sa väčšiny firiem na Slovensku dotkne povinnosť nefinančného reportingu známeho pod označením ESG. Energetická efektívnosť a uhlíková stopa bude jedným z dôležitých dopadov podnikania. Pre poskytovateľov dátových služieb sa otvára možnosť ako efektívne priradzovať náklady za energie a uhlíkové emisie k prevádzke dátových centier.Schneider Electric prináša bielu knihu , ktorá poskytuje prehľad stratégií priradzovania nákladov na energiu a uhlíkové emisie pre oblasť dátových centier. Autori ukazujú, že pre akékoľvek dátové centrum, či už je malé alebo veľké, nové alebo staré, je veľmi jednoduchým a lacným riešením začať s priraďovaním nákladov a uhlíkových emisií.Údaje hovoria, že typické dátové centrum spotrebuje oveľa viac energie, než naozaj potrebuje. Je všeobecne známe, že existujú nízkonákladové technológie pre okamžité úspory energie v existujúcich dátových centrách aj veľké možnosti energetických úspor pri nových dátových centrách. Historicky sa projekty a prevádzka dátových centier zameriavali na spoľahlivosť a kapacitu. Dôsledkom tohto prístupu je, že dátové centrá nie sú optimalizované z hľadiska účinnosti.Nedávne štúdie ukazujú, že spotreba energie predstavuje podstatnú súčasť nákladov na prevádzku IT infraštruktúry, ktorá v niektorých prípadoch prevyšuje aj náklady na obstaranie samotného hardvéru. To, že dátové centrá môžu omnoho efektívnejšie využívať energiu, vedie mnohých prevádzkovateľov k tomu, že riadenie spotreby energie považujú za prioritu. Biela kniha z dielne Schneider Electric ukazuje aký jednoduchý môže byť proces riadenia spotreby energie a koľko málo meraní stačí, aby zabezpečili informácie potrebné na úspešné využívanie energie v IT infraštruktúre. V kontexte prichádzajúcej agendy ESG je tiež dôležité priradenie nákladov na energiu a uhlíkové emisie používateľom IT infraštruktúry.Informačný servis