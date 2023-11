Na Slovensko prichádza veľkolepá šou Havasi Symfonic

8.11.2023 (SITA.sk) - Klavírny virtuóz, skladateľ a hudobný vizionár Havasi predstaví svoju symfonickú koncertnú šou exkluzívne prvýkrát na Slovensku. V Bratislave a v Košiciach sa fanúšikovia modernej symfonickej hudby dočkajú úžasného klavírneho predstavenia, ktoré prináša spoločnosť Topfest Management.Roky tvrdej driny, štúdia klasickej hudby, 30 rokov na scéne a séria hudobných experimentov sa zúročili v novom hudobnom projekte: Havasi Symphonic.Havasi si ako interpret vážnej hudby vybudoval rozsiahly repertoár, koncertoval vo viacerých mestách po celom svete a vyhral rôzne klavírne súťaže.Po vypredaných arénach ako londýnska Wembley, Carnegie Hall v New Yorku či Opera v Sydney, predstaví Havasi v Bratislave a Košiciach svoju vlastnú hudbu, ktorá je svieža, vášnivá a zábavná zároveň. V bratislavskej Tipos Aréne - Štadióna Ondreja Nepelu sa to bude 8. novembra a v košickej Steel Aréne v sobotu 11. novembra. Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti TicketportalPočas tejto takmer trojhodinovej veľkolepej šou Havasi vzdáva hold dedičstvu klasickej hudby, rozmanitosti world music a sile rocku. Na pódiu sa spolu so symfonickým orchestrom predstavia aj svetoví sólisti a publikum si odnesie zážitky až z piatich hudobných scén.„Hovorí sa, že klavír je kráľom hudobných nástrojov. Je to pekné prirovnanie, pretože umocňuje jeho silu a eleganciu. Vždy som chcel vytvoriť hudobný projekt, ktorý by potvrdil, že klavír má jedinečný aspekt,“ uviedol Havasi.Havasi má na konte 5 zlatých a 11 platinových platní, 500 koncertov v 12 krajinách, jeho šou videlo 600 miliónov televíznych divákov a v Maďarsku dosiahol jeho album prvé miesto na iTunes. Je absolventom svetoznámej Hudobnej akadémie Franza Liszta v Budapešti.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/HAVASI-Symphonic?ID_partner=60





