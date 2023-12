Na Slovensko prišla tretia platba z plánu obnovy, na plnenie reforiem a investícií už máme takmer dve miliardy eur

Takmer dve miliardy eur doma

Štvrtá žiadosť bola podaná v decembri

28.12.2023 (SITA.sk) - Slovensko za splnenie ďalších opatrení z plánu obnovy obdržalo už tretiu platbu, a to v plnej výške. Hodnota celej žiadosti bola, po odpočítaní časti predfinancovania, ktoré Slovensko už dostalo, prišlo viac než 662 miliónov eur.Financie prišli po tom, ako žiadosť pozitívne vyhodnotila Európska komisia a následne k nej vydal stanovisko aj Hospodársky a finančný výbor Rady EÚ Slovensko je jednou zo šiestich krajín, ktorým sa podarilo podať si tretiu žiadosť o platbu. Spolu s predošlými žiadosťami o platbu a odpočítaní predfinancovania má v súčasnosti Slovensko takmer dve miliardy eur doma, ktoré môžeme použiť na plnenie reforiem a investícií plánu obnovy.„Úspešné plnenie Plánu obnovy dokazuje aj to, že táto žiadosť o platbu nám bola vyplatená v plnej výške. Môžeme preto skonštatovať, že realizácia Plánu obnovy ide správnym smerom. Dobrou správou je, že máme doma takmer dve miliardy eur. Aj keď v súčasnosti hovoríme o vyplatení ďalších financií, pripomínam, že v Pláne obnovy nejde len o peniaze, ale aj o systémové zmeny, ktoré sa zavádzajú na Slovensku,“ povedal vicepremiér pre Plán obnovy Peter Kmec Slovensko si doteraz podalo štyri žiadosti. Aktuálne sa hodnotia míľniky a ciele zo štvrtej žiadosti o platbu, ktorú sme podali v polovici decembra. Pre podanie ktorejkoľvek žiadosti o platbu je dôležité splniť všetky reformy a investície, ktoré obsahuje. Zároveň je potrebné zabezpečiť aj nezvrátiteľnosť už splnených míľnikov.Za rok je možné podať maximálne dve žiadosti o platbu, v ktorých sú vopred určené konkrétne míľniky a ciele. Plán obnovy ráta spolu s deviatimi platbami až do jeho konca, teda do roku 2026.Žiadosť o tretiu platbu si Slovensko podalo v septembri tohto roka, keď Európskej komisii deklarovalo splnenie 27 míľnikov a dvoch cieľov, ktoré k danej platbe prislúchali a ku ktorým sme sa ako krajina vopred zaviazali.