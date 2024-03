Na Slovensko prišlo vlani viac ako dva milióny zahraničných návštevníkov

Najobľúbenejšie destinácie: Bratislava, Liptov, Tatry

Slovensko ako prekvapivá destinácia

Prečo k nám prichádzajú zahraniční turisti

Na Slovensko prišlo minulý rok viac ako 2 milióny zahraničných návštevníkov, v porovnaní s predošlým rokom sa ich počet zvýšil o 490-tisíc (30,7 %). S týmito číslami sme sa medzi krajinami Európy, ktorých turistické štatistiky porovnáva marketingovo-informačný systém TourMIS, umiestnili na treťom mieste. Väčší medziročný nárast zahraničných turistov mali už len Malta a Island. Slovensko získalo v spomínanej európskej štatistike aj prvenstvo. Zahraniční návštevníci u nás minulý rok strávili takmer 5 miliónov nocí. Ide až 30-percentný, a teda najvyšší medziročný nárast, uvádza TourMIS.Najviac zahraničných návštevníkov prišlo vlani do Bratislavského, Žilinského a Prešovského kraja.Z našich turistických destinácií bola pre nich jednoznačnej najatraktívnejšia Bratislava, navštívilo ju viac ako 760-tisíc cudzincov, ich počet medziročne vzrástol o 26,5 percenta. Podľa predsedu predstavenstva Bratislava Tourist Board Vladimíra Greža dokáže naše hlavné mesto prilákať návštevníkov vďaka svojej histórii aj kultúre. "Bratislava je mesto s vyše 2000-ročným príbehom od čias Keltov a Rimanov, s cennou stredovekou históriou a tromi storočiami korunovácií uhorských panovníkov. Zároveň žije kultúrou, umením a bohatou ponukou galérií, divadiel či festivalov," hovorí.Ďalšími najnavštevovanejších destináciami sú Košice a Vysoké Tatry, obe si zapísali cez 90-tisíc zahraničných návštevníkov. Tí podľa Štatistického úradu SR prichádzali tiež do Demänovskej doliny, Bešeňovej a Liptovského Mikuláša, lákali ich aj Štrba, Dunajská Streda, Poprad a Piešťany.Jediný kraj, kde sa vlani dostala návštevnosť takmer na hodnoty z roku 2019, bol Žilinský kraj. Ťahúňom návštevnosti kraja je podľa štatistík najmä Liptov. Pre zahraničných návštevníkov sa stáva čoraz obľúbenejším, prichádzajú tam najmä z Poľska, Česka, Maďarska, ale aj z Pobaltia, Veľkej Británie či Rumunska. "Na Liptove máme pre dovolenkárov komplexný a veľmi atraktívny produkt – na malom teritóriu a v krásnej prírode ponúkame možnosti na turistiku, cyklistiku, lyžovanie, nechýbajú nám termálne vodné parky, jaskyne, relax, adrenalín. A aj keď ešte nedosahujeme čísla Vysokých Tatier, rastieme intenzívnejšie," hovorí Darina Bartková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.Aj v našich veľhorách si za minulý rok zapísali rekordné čísla. Napríklad pri poľských návštevníkoch hovoria až o 20-percentnom náraste. Do Tatier zároveň prišlo viac turistov z Rumunska, Litvy aj Maďarska. "Stúpa nám aj návštevnosť turistov z krajín Beneluxu, severu Európy, Veľkej Británie a USA. Vracajú sa aj klienti z Ázie," vysvetľuje Lucia Blašková, výkonná riaditeľka Regiónu Vysoké Tatry.Najviac turistov na Slovensko každoročne prichádza z Česka, Poľska, Nemecka a Maďarska. Za minulý rok sme ako krajina dosiahli úspešné čísla aj pri návštevníkoch z Rakúska, Spojeného kráľovstva, USA, Talianska a Rumunska. "Asi najpozitívnejšie nás prekvapili naši severní susedia. Z Poľska k nám prišlo až 280-tisíc návštevníkov, čo je o 42-tisíc viac ako pred pandémiou," hovorí Lucia Matvija, generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL. Organizácia robí cielené kroky na podporu príjazdového turizmu. Slovensko prezentuje na zahraničných veľtrhoch odborníkom v cestovnom ruchu a ľuďom, ktorí na nich hľadajú svoje ďalšie dovolenkové ciele. "Tento rok sme boli súčasťou dôležitých veľtrhov v Berlíne, Madride, Helsinkách, Rige, Slovinsku a v Budapešti. Na ďalšie, v Poľsku, Nemecku aj Taliansku sa pripravujeme. Krajina, ktorá na týchto podujatiach chýba, akoby ani nebola na mape Európy," vysvetľuje Lucia Matvija.O priazeň zahraničných návštevníkov bojuje Slovensko tiež v televízii, na internete, ale aj na reklamných pútačoch v mestách a na letiskách. "V marketingovej kampani predstavujeme Slovensko ako prekvapivú destináciu, ktorú sa oplatí objaviť. Vďaka nej o nás bolo vlani počuť v Česku, Poľsku a Maďarsku, ale aj v Nemecku, ktoré má pre Slovensko obrovský potenciál," vysvetľuje Daša Matušíková, marketingová riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL.Najväčším lákadlom pre zahraničných návštevníkov sú naša atraktívna príroda a bohaté kultúrne dedičstvo. Považujú nás za bezpečnú krajinu s priateľskými obyvateľmi. Pre zahraničných turistov je dovolenka na Slovensku zároveň cenovo dostupná a odnášajú si z nej množstvo zážitkov. Takto nás vnímajú Česi, Poliaci a Maďari, ktorých v rámci prieskumu o obľúbenosti Slovenska ako dovolenkovej destinácie oslovila agentúra IPSOS. Dôvodom ich návštevy je zároveň skutočnosť, že Slovensko je pre nich blízkou a dobre dostupnou destináciou.