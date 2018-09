Na Slovensko sa chystá držiteľ Nobelovej ceny

Japonskí vedci Isamu Akasaki, Hiroši Amano a Šuji Nakamura sa stali 7. októbra 2014 v Štokholme laureátmi tohtoročnej Nobelovej ceny za fyziku za vynález účinných modrých luminiscenčných diód umožňujúcich vývoj úsporných zdrojov jasného bieleho svetla. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. septembra (TASR) - Na Slovensko sa chystá jeden z najvýznamnejších japonských fyzikov a vynálezcov v oblasti polovodičových technológií a držiteľ Nobelovej ceny Hiroshi Amano. Príde 17. septembra a navštívi ministerstvo školstva a Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. TASR o tom informovali z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.Hiroshi Amano sa narodil 11. septembra 1960. V roku 2014 získal Nobelovu cenu za fyziku spolu s Isamu Akasakim a Shuji Nakamurom za "vynález efektívnych diód emitujúcich modré svetlo, čo umožnilo vytvoriť jasné a energeticky úsporné zdroje bieleho svetla".Od roku 1988 do 1992 bol výskumníkom na Nagoyskej univerzite. V roku 1992 sa presunul na Meijo univerzitu, kde bol odborným asistentom. V rokoch 1998-2002 pôsobil na tejto univerzite ako docent a v roku 2002 sa stal riadnym profesorom. V roku 2010 prišiel na Nagoyskú univerzitu, kde je profesorom až doteraz.Výsledky profesora Amana boli ocenené mnohými prestížnymi cenami, okrem Nobelovej ceny za fyziku v roku 2014 to boli v roku 1996 – IEEE/LEOS Engineering Achievement Award, 1998 – British Rank Prize, 2015 – Special Achievement Award, Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, 2011 – Fellow, Institute of Physics, 2014 – Order of Culture, the Japanese Emperor, 2016 – Member of National Academy of Engineering.