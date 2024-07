Na Slovensko sa vracia The Australian PINK FLOYD Show

Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia skupiny PINK FLOYD v roku 1965, ako aj 50. výročia vydania albumu Wish You Were Here, sa v roku 2025 The Australian Pink Floyd Show vráti na pódia ale aj k nám na Slovensko. 1.marca 2025 sa predstavia so svojou show v TIPOS Aréne – Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.





The Australian Pink Floyd Show, ktorá predala viac ako 4 milióny vstupeniek po celom svete, odohrala svoj prvý koncert v Adelaide, Austrálii v roku 1988. Odvtedy vystúpili vo viac ako 35 krajinách sveta; hrali na oslave 50. narodenín Davida Gilmoura a dokonca sa k nim na pódiu pripojili David Gilmour a Rick Wright.

Táto kritikmi uznávaná show, ktorá hrá hudbu skupiny Pink Floyd s dokonalou presnosťou, ohromuje divákov po celom svete už takmer 40 rokov. Ich cieľom vždy bolo perfektne reprodukovať kompletný zážitok skupiny Pink Floyd a priniesť ich hudbu novým divákom, čím inšpirovali vznik nového žánru predstavení. Predstavenie zahŕňa svetelnú a laserovú show svetovej triedy, video animácie, špičkovú modernú technológiu LED obrazovky s vysokým rozlíšením a ďalšie špeciálne efekty. Okrem toho, v pravom duchu Pink Floyd, sa diváci môžu tešiť aj na niekoľko obrovských nafukovačiek vrátane obrovského prasaťa a jedinečného ružového klokana.



Spolupracovali s hudobníkmi, ktorí sprevádzali skupinu Pink Floyd na turné, ako napr. Guy Pratt a Durga McBroom. Lorelei McBroom, ktorá bola členkou turné skupiny Pink Floyd na turné Momentary Lapse Of Reason a Delicate Sound Of Thunder Tours, je členkou TAPFS už 15 rokov. Často opisovaná ako oveľa viac než len revivalová skupiny The Australian Pink Floyd Show je prvou revival show Pink Floyd, ktorá tento koncept priniesla na celosvetové arénové turné. Kapela hrala pred vypredaným publikom po celej Európe, Veľkej Británii, Amerike, Kanade a Južnej Amerike. S viac ako 35-ročnou históriou, najväčšia, najlepšia a najúžasnejšia revival show Pink Floyd na svete naďalej teší svojich fanúšikov po celom svete.



Jedinečnú show plnú hitov skupiny Pink Floyd môžete zažiť 1.3.2025 v TIPOS Aréne v Bratislave.



Vstupenky ekluzívne online v predaji tu https://www.ticketportal.sk/event/THE-AUSTRALIAN-PINK-FLOYD-SHOW?ID_partner=60