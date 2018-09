Na Slovensko sa vráti teplé počasie s nadnormálnymi teplotami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. septembra (TASR) - Počas pracovných dní budúceho týždňa (17.9. - 21.9.) sa na Slovensko, ale aj do ďalších európskych krajín opäť vráti teplé počasie. Zmena spojená s výraznejším ochladením by mala nastať až v závere budúceho týždňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.uvádza SHMÚ, podľa ktorého návrat teplého počasia dokazuje aj predpoveď teploty vzduchu na štvrtok (20.9.). "spresnili meteorológovia.Veľmi teplé počasie na Slovensku podľa nich potvrdzuje aj tzv. ensemble predpoveď teploty v hladine 850 hPa modelu ECMWF pre Brezno.konštatuje SHMÚ, ktorý očakáva zlom v počasí na Slovensku spojený s výraznejším ochladením až v závere budúceho týždňa. Meteorológovia súčasne pripomínajú, že je to ešte pomerne ďaleko a na obdobie od soboty (22.9.) je v predpovedi veľká miera neistoty.