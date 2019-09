Na Slovenskom pohári v downhille si vážne zranil hlavu pretekár

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Vladimír Benko Foto: FOTO TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Terchová 15. septembra (TASR) - Ženám s poraneniami členka a pretekárovi s poranením hlavy pomáhali v nedeľu popoludní horskí záchranári. V dvoch prípadoch požiadali o pomoc i leteckých záchranárov. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.Poranenie nohy v oblasti členka utrpela 66-ročná slovenská turistka pri Snilovskom sedle. Žene záchranári HZS poskytli prvú pomoc, pomocou vozíka ju transportovali ku kabínkovej lanovke do Vrátnej a neskôr autom k Domu HZS v Štefanovej, kde si ju prevzala Rýchla zdravotná pomoc.Počas prvej záchrannej akcie prišla HZS žiadosť o pomoc pre účastníka Slovenského pohára v downhille. Muž spadol v cieľovej rovine na Pasekách a utrpel vážne poranenie hlavy. Záchranári HZS pomohli prítomnému lekárovi, ktorý medzitým požiadal o súčinnosť leteckých záchranárov. Horskí záchranári po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti transportovali zraneného muža na heliport do Vrátnej, kde ho odovzdali posádke Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej službe (VZZS) z Banskej Bystrice.Poranenie členku utrpela aj 38-ročná turistka, ktorá sa pošmykla a spadla pri Horných Dierach. Pätica záchranárov ju po ošetrení z exponovaného terénu vyprostila pomocou lanovej techniky a nosidlami ju pozemne transportovala do sedla Vrchpodžiar. O súčinnosť požiadali horskí záchranári VZZS zo Žiliny, ktorej v sedle Vrchpodžiar turistku odovzdali a letecky bola dopravená do nemocničného zariadenia.