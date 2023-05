Na Slovensku bude úradnícka vláda, prezidentka Čaputová už má mená a premiérom sa stane Ódor (video)

aktualizované 7. mája 17:27



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.5.2023 (SITA.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje úradnícku vládu , ktorej premiérom bude Ľudovít Ódor , súčasný viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Hlava štátu doplnila, že tím úradníckej vlády je už zostavený a k jej vymenovaniu podľa vlastných slov pristúpi nie začiatkom nadchádzajúceho, ale až ďalšieho týždňa. Dôvodom je, že nominanti potrebujú ukončiť svoje záväzky na doterajších pôsobiskách.„Pol roka je ešte dosť dlhá doba na to, aby vláda odborníkov vedela stabilizovať situáciu a priviesť Slovensko k predčasným voľbám," povedala prezidentka s poukazom a vytýčený dátum parlamentných volieb na 30. septembera. Zároveň povedala, že o menách členov vlády bude najskôr informovať predsedov politických strán a následne verejnosť.Hlavným kritériom pri výbere členov vlády bola podľa Čaputovej odbornosť, ale aj to, že nebudú kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. „Bude to teda vláda ľudí, pre ktorých vládnutie nebude predvolanou kampaňou," zdôraznila Čaputová.