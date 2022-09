Na Slovensku budeme mať menšinovú vládu, tvrdí Heger a nemyslí si, že by ako premiér zlyhal

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) oznámil, že vstupujú do menšinovej vlády. Heger zároveň povedal, že v prvom rade bude o nových ministroch oboznamovať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a nasledujúci týždeň aj verejnosť. Premiér chce, aby miesta ministrov zastávali odborníci. Informoval o tom v pondelok po rokovaní vlády.„Mrzí ma, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) odchádza z koalície, keď bolo vyhovené jej požiadavke. Stroskotalo to na tom, že sme si nevedeli sadnúť za stôl k desiatim bodom, ktoré navrhlo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ," tvrdí Heger.Požiadavkou, ktorej sa vyhovelo, nazval prípadný odchod ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča, ak bude schválených desať bodov. Na podotknutie, že Matovič môže odísť aj za jeden a pol roka, Heger odpovedal, že „to vôbec nie je pravda". „Ten, kto to hovorí, tak hrubo klame," dodal Heger, ktorý priznal, že si nemyslí, že by ako premiér zlyhal.Premiér sa zároveň neobáva, že poslanci v parlamente vláde nevyslovia dôveru. „Ak mi vyslovia nedôveru, tak mi vyslovia nedôveru," uzavrel premiér.