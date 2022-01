Na Slovensku by mala do roku 2030 stúpnuť zamestnanosť a miera vzdelávania, štát chce znížiť chudobu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Do roku 2030 by sa mala na Slovensku zvýšiť miera zamestnanosti obyvateľov vo veku od 20 do 64 rokov na 76,5 % a to najmä zvýšením zamestnanosti mladých ľudí, starších pracovníkov, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a osôb so zdravotným postihnutím. Stúpnuť by mala miera vzdelávania, a to tým, že na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastňovať aspoň 50 percent dospelých.Štát tiež bude podporovať sociálne začleňovanie, najmä prostredníctvom znižovania chudoby tak, aby sa do roku 2030 počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením znížil o 70-tisíc. Ide o národné ciele v rámci akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP), ktoré v stredu schválila vláda.„Vláda má ambíciu stanoviť ciele, ktoré sú reálne a musia reflektovať individuálne podmienky Slovenska. Navrhnuté ciele sú zosúladené s hlavnými cieľmi EÚ a zohľadňujú makroekonomickú a fiškálnu pozíciu Slovenska," uvádza sa v schválenom materiáli.Akčný plán EPSP schválili lídri členských krajín EÚ na sociálnom samite v Porte v máji 2021 a následne ho v júni 2021 odobrila Európska rada. Ide o politickú iniciatívu, ktorá má ambíciu, materializovaním 20 princípov obsiahnutých v Európskom pilieri sociálnych práv, prispieť k budovaniu silnej sociálnej Európy na pozadí obnovy z post-pandemickej krízy, ako aj megatrendov digitalizácie, klimatických a demografických zmien.