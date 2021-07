Na Slovensku by malo byť do roku 2070 len 4,71 milióna ľudí, môže za to nerovnomerné vekové rozdelenie

Plodnosť porastie mierne

Dĺžka života sa zvýšila

Aziatov bude ubúdať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.7.2021 (Webnoviny.sk) - Do roku 2070 by podľa prognózy Európskej komisie (EK) mala klesnúť populácia na Slovensku na 4,71 milióna ľudí. Národná banka Slovenska (NBS) o tom pri príležitosti Svetového dňa populácie informovala v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca NBS Peter Majer Predpokladaný pokles je spôsobený nerovnomerným vekovým rozdelením obyvateľstva, kde sú relatívne silne zastúpené vekové skupiny okolo 40 rokov. Ďalším dôvodom je aktuálna aj prognózovaná miera plodnosti.Miera plodnosti, ktorá predstavuje priemerný počet detí narodených jednej žene za celý život, dosiahla v roku 2019 hodnotu 1,56. Projekcia EK predpokladá, že sa táto hodnota do roku 2070 bude zvyšovať, avšak iba veľmi pozvoľne.V roku 2070 by mala dosiahnuť úroveň 1,67. V roku 1960 bola miera plodnosti na Slovensku na úrovni 3,04, ale s výnimkou krátkych prestávok postupne klesala až na úroveň 1,2 v roku 2002.Miera závislosti, teda podiel detí do 15 rokov a seniorov vo veku 65 a viac rokov na populácii v produktívnom veku 15 až 64 rokov, dosiahla v roku 2020 47,9 percenta. Podľa prognóz EK bude výrazne rásť až do roku 2060, kedy by mala dosiahnuť úroveň 85,6 percenta.Stredná dĺžka života pri narodení dosiahla v roku 2019 hodnotu 80,8 roku pre ženy a 74,3 roku pre mužov. Od roku 1980 sa stredná dĺžka života pri narodení zvýšila pre obe pohlavia. Pre mužov to bolo o 7,6 roka a pre ženy o 6,6 roka.Rozdiel medzi pohlaviami sa začal výraznejšie zmenšovať od roku 2009. Stredná dĺžka života pri narodení by sa do roku 2070 mala pre ženy zvýšiť o 8,2 roka na 89 rokov a pre mužov o 9,8 roka na 84,1 roku.Prognóza Organizácie spojených národov (OSN) predpokladá, že sa celosvetová populácia zvýši do roku 2100 približne o 3,08 miliardy ľudí zo 7,79 miliardy v roku 2020 na približne 10,88 miliardy. Viac ako 95 % prírastku by mali tvoriť obyvatelia Afriky.Populácia v Ázii by sa mala od roku 2055 začať znižovať a v roku 2100 by mala vyššia v porovnaní s rokom 2020 o 80 miliónov. Počet ľudí v Európe podľa prognózy klesne už v roku 2022 a v poklese bude stabilne pokračovať. Celkovo by sa tak medzi rokmi 2020 a 2100 mala populácia Európy znížiť o približne 118 miliónov ľudí.