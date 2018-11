Na Slovensku by mohla vzniknúť Rada vlády pre cestovný ruch

Turisti v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Na Slovensku by sa mohla vytvoriť Rada vlády pre cestovný ruch, ktorá by slúžila predovšetkým na riešenie problémov v turizme. V súčasnosti totiž podľa ministerstva dopravy nemá cestovný ruch žiadnu zodpovedajúcu platformu, kde by sa stretávali zástupcovia trhu s odborníkmi z oblasti turizmu a zástupcami verejnej správy.opísala pre TASR hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.Takáto platforma by bola podľa jej slov prvotným orgánom pre jednoduchšiu komunikáciu subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu so štátom.dodala Ducká. Jej činnosť by mohla podľa ministerstva zastrešovať aj riešenie problematiky systémového financovania cestovného ruchu a presadzovania záujmov trhu a štátu, pričom by sa vytvoril priestor na stretávanie, predstavovanie záujmov a ich konfrontáciu.opísala hovorkyňa. Z doterajších skúseností môže rezort podľa Duckej povedať, že rada vlády predstavuje efektívny nástroj na podporu konkrétneho sektora, pričom výhodou je, že ide o časovo a finančne nenáročnú záležitosť.vysvetlila Ducká.V budúcnosti by pritom podľa ministerstva dopravy mohol radu vlády nahradiť konkrétny úrad, ktorý by zastrešoval cestovný ruch.konštatovala Ducká.Na prezentáciu Slovenska v zahraničí v minulosti slúžila Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Rezort dopravy sa ju však rozhodol od 1. januára 2017 zrušiť a začleniť pod sekciu cestovného ruchu na ministerstve dopravy.odôvodnila Ducká.Ministerstvo podľa jej slov teší, že napriek obmedzeným zdrojom, ktoré má Slovensko k dispozícii, sa darí zvyšovať návštevnosť domácimi aj zahraničnými turistami.dodala hovorkyňa.Cieľom ministerstva je získať do budúcna ešte viac zdrojov na podporu cestovného ruchu, aby Slovensko vedelo lepšie konkurovať okolitým krajinám, ktoré sú v tomto smere tiež veľmi aktívne.pripomenula Ducká.