Na Slovensku chýba racionálne sprísnenie opatrení, mimo lockdownu fungujú státisíce ľudí

Testovanie by mala financovať vláda

Inštitút navrhuje striktný lockdown





Inštitút stredoeurópskych štúdii IstroAnalytica je nezávislou mimovládnou organizáciou (občianskym združením), ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu verejných politík, verejnej diskusie a v neposlednom rade aj kvalitu politických rozhodnutí na základe používania overených údajov, dát a faktov. Tiež zvyšovať životnú úroveň a zlepšovať kvalitu života obyvateľov SR zefektívňovaním verejných politík na všetkých úrovniach. Inštitút IstroAnalytica bol založený v júni 2020.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - V slovenskom lockdowne zavedenom v januári nie je viac ako 2 milióny ľudí, a to napriek takmer dva mesiace starým upozorneniam inštitútu IstroAnalytica. Inštitút to konštatoval v stredu na základe dostupných údajov zo Štatistického úradu SR s tým, že od januára nenastalo racionálne sprísnenie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 Iba v práci sa naďalej stretáva vyše 700-tisíc ľudí, pričom zamestnanci sa napríklad po príchode na pracovisko spolu prezliekajú v šatniach, využívajú počas dňa spoločné toalety, spoločne sa stravujú a po spoločne odpracovanej zmene následne spolu opäť cestujú domov. Ide o zamestnancov pracujúcich v relevantných priemyselných odvetviach s výnimkou administratívnych pracovníkov.„Aj naďalej teda pretrváva absurdná situácia, v ktorej je bránené sa stretávať s najbližšou rodinou, ako sú rodičia, deti nechodia do školy a športovci nemôžu trénovať ani na vonkajších plochách, ale zároveň naplno fungujú podniky, v ktorých sa intenzívne stretávajú tisíce ľudí dochádzajúcich denne do práce z desiatok dedín a miest," uviedol inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica Inštitút aj preto prišiel v stredu s návrhmi na zlepšenie opatrení. Plošné antigénové testovanie podľa IstroAnalytica podporuje neželanú mobilitu obyvateľstva, ktoré vďaka testovaním vzbudenej mylnej predstave o neinfekčnosti, poľavuje z bezpečnostných návykov a v dodržiavaní protiepidemických opatrení.„Inštitút stále považuje za správne cielené, intenzívne a pravidelné testovanie pracujúcich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na pracovisku a v testovacích centrách. Toto testovanie by mala zorganizovať a financovať vláda SR," ozrejmil inštitút.Tak isto považuje IstroAnalytica za správne zintenzívniť trasovanie a cielené testovanie v lokalitách najviac postihnutých pandémiou, alebo v lokalitách, kde na základe analýzy dát existuje predpoklad zvýšeného šírenia nákazy.Inštitút zároveň navrhuje presne cielený a striktne časovo obmedzený tvrdý lockdown, vrátane zatvárania najviac exponovaných podnikov v najviac ohrozených a hlavne v blízkej budúcnosti najviac ohrozených okresoch SR, ktorý mal byť podľa inštitútu zavedený už v januári. IstroAnalytica opätovne vyzýva na zavedenie kompenzácie pre takto zavreté podniky.