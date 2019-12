Na Slovensku je otvorená tretina lyžiarskych stredísk

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Nízke Tatry



Jasná sever 20-80 cm dobré



Jasná juh 30-80 cm dobré



Donovaly – Záhradište 15-25 cm dobré



Opalisko-Závažná Poruba 40-60 cm dobré



Tále 30-50 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 25 cm dobré



Telgárt 30 cm veľmi dobré





Vysoké a Západné Tatry







Dolný Smokovec 30 cm dobré



Štrbské Pleso 30-35 cm dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Roháče – Spálená 30–40 cm dobré



Kubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobré



Zuberec-Janovky 20-40 cm obmedzené



Podbanské 10 cm obmedzené





Belianske Tatry







Bachledka Ski and Sun 30-40 cm dobré



Monkova dol.-Ždiar 35-40 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 40-50 cm veľmi dobré





Veľká a Malá Fatra







Jasenská dolina 20-40 cm dobré



Vrátna - Paseky 15-40 cm dobré



Winter park Martinky 25-50 cm dobré





Stredné Slovensko





Králiky 20-40 cm dobré



Krahule 25 cm dobré



Zerrenpach Látky 10-20 cm dobré





Orava a Kysuce







Oravská Lesná 20-45 cm dobré



Ski Zábava-Hruštín 10-20 cm obmedzené



Krušetnica 20-30 cm dobré



Vitanová 30-50 cm dobré



Kubínska hoľa 10-30 cm dobré



Snowparadise Veľká Rača 35 cm dobré





Východné Slovensko







Litmanová 40 cm dobré



Levočská dolina 15-30 cm veľmi dobré



Plejsy 30-40 cm dobré



Vernár-Studničky 30 cm veľmi dobré

Alpské strediská

RAKÚSKO



Dolné a Horné Rakúsko





Annaberg 20-45 cm dobré



Göstling – Hochkar 50-70 cm veľmi dobré



Hinterstoder 10-100 cm veľmi dobré



Stuhleck 20-75 cm dobré





Ľadovce



Stubai 40-310 cm dobré



Pitztal 145-285 cm dobré



Sölden 15-326 cm dobré



Hintertux 40-205 cm dobré



Zugspitze 150-175 cm dobré



Zell am See – Kaprun 30–220 cm dobré





Tirolsko/Salzburgsko



Serfaus – Fiss – Ladis 50-140 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-170 cm dobré



Ischgl 50–110 cm veľmi dobré



Kitzbühel – Kirchberg 40–70 cm dobré



Zillertal 45–170 cm dobré



Obertauern 120–150 cm veľmi dobré





ŠVAJČIARSKO







Davos Klosters 40-105 cm dobré



Zermatt - Matterhorn 70-160 cm dobré



Saas-Fee 60–275 cm dobré





TALIANSKO



Alta Badia 35-130 cm dobré



Marmolada – Arabba 95-295 cm dobré



Madonna di Campiglio 60–190 cm veľmi dobré



Cortina d'Ampezzo 30-130 cm dobré



Livigno 85-170 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Na Slovensku je v prevádzke asi tretina stredísk, počet otvorených areálov sa zvýšil na 35. Prevádzku v piatok obnovili na Krahuliach aj vo Veľkej Rači, sezónu otvárali na Kubínskej holi a v Dolnom Smokovci, v sobotu sa k nim pridajú Martinky a Podbanské.Na Podbanskom sú podmienky zatiaľ obmedzené, keďže sa lyžuje len na prírodnom snehu. V nedeľu ohlásili otvorenie v stredisku Kasárne-Javorníky.Lyžiarske podmienky sú prevažne dobré, obmedzené podmienky hlási Levočská dolina, Svit – Lopušná dolina a Ski Zábava Hruštín. Snehová vrstva dosahuje v horných hodnotách 20 až 50 cm, v spodných hodnotách 10 až 40 cm, viac snehu je v horných častiach Jasnej – do 60 až 80 cm, prípadne v Závažnej Porube, kde sú upravené dve zjazdovky.S výnimkou Strednice v Ždiari, je potrebné v strediskách počítať naďalej s obmedzenou prevádzkou, keďže prevádzkovatelia potrebujú niekoľko dní mrazivých teplôt na kompletné dosneženie tratí – k dispozícii je od 20 do 50 percent zjazdoviek.Lyžovačka vo večerných hodinách je možná v Skicentre Strachan, na Krahuliach, na Kubašku v Spišskom Bystrom, v Lopušnej doline - Svit aj v Jasnej – v lokalite Biela pút.Nelyžuje sa napríklad na Malinôm Brde – pre peších turistov tu však premáva kabínová lanovka, v polhodinových intervaloch. Lanovky pre peších premávajú aj na trase Donovaly – Nová hoľa a Vrátna – Chleb. Na Donovaloch sa lyžuje len v časti Záhradište a vo Vrátnej v lokalite Paseky.Od začiatku týždňa sa v Alpách zvýšil počet upravených tratí aj snehová vrstva, a to vďaka sneženiu. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré, sneh je prachový.Prevádzka je ešte vo viacerých lokalitách čiastočná, no je už dostatočná. 200 km svahov je pripravených v strediskách Ischgl, St. Anton am Arlberg, 300 km v lyžiarskych regiónoch Les Portes du Soleil, St. Moritz – Engadin, 4 Vallées, 100 až 150 km v Alta Badii, v stredisku Kronplatz, v Livigne, v Cortine d'Ampezzo aj v Söldene.