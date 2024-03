Na Slovensku máme až 380 tisíc jednorodičovských rodín, napriek tomu sú prehliadané a nie sú ani definované v zákone

Každá šiesta rodina

Jednorodičia detí so zdravotným znevýhodnením

21.3.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku žije až 380-tisíc jednorodičovských rodín, no sú prehliadané. Upozornila na to pri príležitosti Medzinárodného dňa jednorodiča podpredsedníčka Progresívneho Slovenska a predsedníčka výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková . Zákon pojem jednorodič nepozná, preto štát nevie reagovať ani na ich špecifické problémy.“Musíme začať odstraňovať prekážky, ktorým dnes jednorodičia čelia a uľahčiť im ich životnú situáciu. Prvým krokom je definovanie jednorodičovských domácností v zákone. Následne vieme prijímať adresné opatrenia,” vyhlásila Plaváková.Na Slovensku žije približne v každej šiestej domácnosti iba jeden rodič. Ide napríklad o deti, ktoré druhý rodič opustil, rozvedených či ovdovených rodičov, alebo aj o starého rodiča, ktorý sa stará o vnúča.“Až 85 percent z nich tvoria matky a až tretina z týchto rodín je priamo ohrozená chudobou,” uviedla poslankyňa za PS Veronika Šrobová.Do nepriaznivej situácie sa často dostávajú jednorodičia detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré tvoria približne dve percentá všetkých detí, upozorňuje poslankyňa za PS Veronika Veslárová . Na úradoch je nedostatok posudkových lekárov, na posudky musia čakať aj mesiace a peňažné príspevky sú preto pre mnohých z nich vzdialené.“Chceme začleniť deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov do spoločnosti, ktorá bude rešpektovať ich potreby,” uzavrela Veslárová.