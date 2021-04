Na Slovensku napriek pandémii pribudli stovky reštaurácií, vznikali malé prevádzky s donáškou

Desiatky reštaurácií situáciu nezvládli

Donáška bez reštauračných priestorov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.4.2021 - Minulý rok pribudlo na slovenskom trhu viac ako 700 nových gastronomických prevádzok, napriek tomu, že reštauračný sektor sa považuje za jeden z najviac dotknutých pandémiou koronavírusu.Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company, ktorá za týmito dátami vidí najmä vznik malých prevádzok, ktoré fungujú na princípe donášky jedál, ktoré je možné objednať online. Z dát spoločnosti na druhej strane vyplýva, že podnikanie vlani ukončili desiatky reštaurácií po celom Slovensku. Podobná situácia pritom nastala aj v Českej republike.V roku 2020, ktorý sa dá považovať za jeden z najhorších rokov pre reštauračný biznis, zaniklo spolu 135 prevádzok, ktoré podnikali ako spoločnosti s ručením obmedzeným. Vyňaté z analyzovania totiž boli živnostenské oprávnenia. „Najviac z nich ukončilo svoju činnosť v posledných mesiacoch roka, len za posledný kvartál 2020 to bola tretina z celoročného objemu. Dôvody sa dajú pripísať koronakríze a vládnym opatreniam, ktoré na jeseň nariadili opätovné uzatvorenie prevádzok. Mnohé reštaurácie tak neboli finančne schopné utiahnuť ich aj naďalej,“ upozornila analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová.Popri ukončených prevádzkach ale vznikli aj stovky nových. Na slovenskom trhu vzniklo vlani až 744 nových eseročiek poskytujúcich reštauračné služby. „Nové podniky vznikali postupne v priebehu celého minulého roka, desiatky každý mesiac. Najviac ich bolo založených ešte pred definitívnym vypuknutím krízy – v januári 2020 (81), ďalej v júli (82) a júni (78). Aj za týmto scenárom vidíme koronakrízu – množstvo podnikateľov rozbehlo online donášku jedál, nakoľko pravdepodobne zistili, že na prípravu jedál im postačujú menšie priestory, pričom nemusia mať k dispozícii reštauračné priestory prispôsobené na usadenie hostí,“ dodala Petra Štěpánová.Podobne sa začal aj rok 2021. Do dnešného dňa pôsobí na Slovensku dovedna 8 990 spoločností, ktoré pôsobia v gastro sektore. Z dát spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company vyplýva, že v tomto roku stihlo ukončiť podnikanie 10 reštaurácií, no zároveň vzniklo 25 nových.