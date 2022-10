Na Slovensku niet človeka, ktorý by dostal toľko rán ako Igor Matovič, tvrdí Gyimesi

Nezdravá oddanosť klubu OĽaNO

Matovič blokoval reformy

2.10.2022 (Webnoviny.sk) - Odvolávanie Igora Matoviča (OĽaNO) je úplne zbytočné. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal poslanec NR SR György Gyimesi (OĽaNO).Dodal, že Slovenská republika čelí kríze a oni namiesto toho zabávajú spoločnosť odvolávaním. Podľa Gyimesiho je to výsledok práce SaS. Matovič sa podľa neho vo svojom prejave len bránil a pomenúval javy, ktoré sú prítomné v spoločnosti i v médiách.Gyimesi dodal, že si myslí, že na Slovensku niet človeka, ktorý by dostal toľko rán ako Igor Matovič. Skritizoval i tvrdenia o nezdravej oddanosti poslaneckého klubu OĽaNO voči Matovičovi.Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) povedala, že mali veľký záujem pokračovať v začatých reformách. Reformy je ale podľa nej možné robiť len s dôverou ľudí. Zlé vzťahy s ministrom financií sa podľa nej odrážali aj na príprave reforiem a nedostatku financií pre ne.K spojeniu so stranou Hlas-SD pri návrhu na odvolanie Matoviča sa vyjadrila, že SaS je opozícia. Poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč (SMER-SD) si nie je istý, či je SaS opozícia. Smer-SD podľa neho zahlasuje za Matovičovo odvolávanie. Ich strane však ide najmä o predčasné voľby.