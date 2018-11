Na Slovensku opäť uvítame veľké hviezdy svetovej hudobnej scény, jesenná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu štartuje 18. novembra!

ONE DAY JAZZ FESTIVAL 2018 JESEŇ

RICHARD BONA

KURT ROSENWINKEL

SEAMUS BLAKE

MIROSLAV VITOUŠ

ARON HODEK

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Jesenná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu opäť prináša na Slovensko to najlepšie zo svetovej jazzovej scény. Festival zavíta do štyroch miest – do Bratislavy, Žiliny, Košíc a Nového Mesta nad Váhom.vysvetľuje riaditeľ festivaluNávštevníci sa môžu tešiť na unikátne koncerty hudobných spojení a formácií, aké ešte v našich končinách nemali možnosť počuť.dopĺňa riaditeľ festivaluSlovenskú a českú scénu zastúpi projekt Oskara Rózsu Partnership Unlimited, kde sa predstaví elita slovenskej a českej hudobnej scény a TRIO, ktoré sa dalo dokopy len pre tento festival. Andrej Šeban, Martin Valihora a špeciálny hosť festivalu česká svetová legenda na kontrabas Miroslav Vitouš. 28.11 sa v Bratislave k týmto dvom formáciám pridá ešte aj americký gitarový unikát Kurt Rosenwinkel Trio s hviezdnou rytmikou z New Yorku - Dario Deidda na kontrabas a Gregory Hutchinson na bicie.neskrýva radosťVstupenky na ONE DAY JAZZ Festival si môžete kúpiť v sieti Ticketportal na https://www.ticketportal.sk/Event/One_Day_Jazz_Festival_2018-94246?idp=168983 Viac informácií získate na www.onedayjazz.sk - Seban,Balzar,Valihora Trio SK/CZ- Seban,Balzar,Valihora Trio SK/CZOskar Rózsa Partnership Unlimited /SK/CZ/Seamus Blake and The French Connection /USA/Omer Avital Qantar /IL/Šeban, Vitous, Valihora /SK/Richard Bona /USA/Šeban, Vitous, Valihora /SK/CZ/Kurt Rosenwinkel Trio feat. Dario Deidda a Gregory Hutchinson /USA/Richard Bona /USA/Richard Bona je charizmatický jazzový hudobník, spevák a hlavne basgitarista, ktorého kariéra je spojená Pat Metheny Group (2002 – 2005). Narodil sa v Minte na východu Kamerunu. Ako päťročný spieval v kostole s jeho matkou a sestrami. V roku 1995 odišiel do Francúzska kde hrával v jazzových kluboch a v roku 1995 na podnet Mika Sterna okúsil chuť New Yorku, kde sa naplno začala jeho kariéra. Spolupracoval s jazzmanmi ako sú Larry Coryell, Michael Brecker and Randy Brecker, Steve Gadd či Pat Metheny.Famózny americký gitarista a klavirista Kurt Rosenwinkel pôsobí na scéne už 25 rokov. Absolvent prestížnej Berklee School of Music patrí v posledných desaťročiach k najvyhľadávanejším gitarovým sidemanom ako aj k najzaujímavejším experimentátorom, ktorý premosťuje tradíciu s aktuálnymi trendmi. Zahral si s menami ako Gary Burton, Joe Henderson, Paul Motian, ChrisPotter, Mark Turner, Brad Mehldau, Brian Blade a mnohí ďalší.Seamus Blake je kanadský tenorsaxafonista a skladateľ, ktorý momentálne pôsobí v New Yorku. Blake sa narodil v Londýne,ale vyrastal v meste Vancouver v Kanade. Jeho matka mu ukázala svet jazzu, keď bol ešte dieťa a neskôr absolvoval štúdia na Berklee College of Music v Bostone. Vo februari 2002 vyhral Theloniuos Monk International Saxophone Competition. Momentálne účinkuje so svojim kvintetom s hudobníkmi ako David Kikoski, Lage Lund,Bill Stewart a Matt Clohesy a tiež pôsobí ako člen Mingus Big Bandu v New Yorku.Miroslav Ladislav Vitouš je českým jazzovým basistom, ktorý urobil v USA veľkú kariéru. Študoval na pražskom konzervatóriu aj na Berklee College of Music v Bostone. Vitouš je virtuózny jazzový hráč na kontrabas, ktorý patrí medzi absolútnu svetovú špičku. V roku 1970 bol zakladajúcim členom skupiny Weather Report. Bol súčasťou legendárnych projektov a nahrávok, ktoré sa zapísali do svetovej encyklopédie jazzu. Spolupracoval s Larrym Coryellom, Janom Hammerom, Freddie Hubbardom, Milesom Davisom, Chickom Coreom, Wayneom Shorterom, Joom Zawinulom, Janom Garbarekom, Terje Rypdalom a Michelom Petruccianim.Talentovaný 7-ročný basgitarista má už za sebou medzinárodné koncerty. Od staršieho brata, ktorý hrá na bicie, pochytil ako trojročný prvé muzikantské návyky. Aron Hodek je už v detskom veku členom Rádio Bandu pod vedením Radovana Tarišku. Účinkoval už po boku hudobníkov ako Peter Lipa, Martin Valihora, aj slávny Bruno Mars.