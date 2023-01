Na Slovensku padli viaceré teplotné rekordy, v Oravskej Lesnej bolo najteplejšie za posledných 80 rokov

Najvyššie teploty

Sneh na horách

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaznamenal v pondelok viaceré denné teplotné rekordy. Vyskytovali sa v horských oblastiach, ale aj v nižších polohách. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.Teplotné rekordy zaznamenali napríklad na Lomnickom štíte, Chopku i Štrbskom Plese, ale aj v Sliači, Košiciach či Kamenici nad Cirochou a v Prievidzi.V tej namerali i najvyššiu dennú teplotu, ktorá vystúpila na 14,6 °C. Je to jedna z najvyšších teplôt, aké na tejto stanici namerali v januári. Najvyššiu, a to 14,8 °C, zaznamenali meteorológovia 1. januára 2022.Ústav tiež poukázal aj na teplotu v Oravskej Lesnej, kde zachytili najvyššiu januárovú teplotu za posledných 80 rokov, teda od roku 1943. Namerali tu 10,8 °C.Na snehovú pokrývku na horách podľa SHMÚ negatívne vplýva súčasné prúdenie veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu do našej oblasti od juhozápadu. Napríklad na Štrbskom Plese sa nenachádza súvislá snehová pokrývka, čo sa stalo prvýkrát od januára 1990.Na Chopku zas počas posledných dní zmizlo 20 cm snehu. SHMÚ ale poukazuje, že súvislá snehová pokrývka sa nachádza v niektorých nižších polohách. V poniektorých dolinách, obzvlášť na Spiši, sa udržala napriek teplému počasiu, a to vďaka inverzii.