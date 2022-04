Na Slovensku poberá dávku v hmotnej núdzi 16-tisíc Ukrajincov. Výška príspevku ani zďaleka neprevyšuje sumu, ktorú dostávajú Slováci

Ukrajincom vyplatili 2,17 milióna eur

Príspevky na deti

27.4.2022 (Webnoviny.sk) - Odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska , ktorí v marci požiadali o pomoc v hmotnej núdzi, vyplatili úrady práce a sociálnych vecí prvú dávku. K takmer 60-tisíc občanom Slovenska, ktorým štát vyplatí bezmála 9 miliónov eur, pribudlo približne 16-tisíc poberateľov pomoci v hmotnej núdzi z Ukrajiny.Výška dávok pre odídencov z Ukrajiny neprevyšuje tie, ktoré sa vyplácajú občanom Slovenska. Ústredie práce o tom informovalo v tlačovej správe.Podľa predbežných údajov vyplatili úrady práce a sociálnych vecí v apríli pomoc v hmotnej núdzi 16,6 tisíca odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska.Ľuďom postihnutým vojnou pomohli tento mesiac sumou takmer 2,17 milióna eur. Najväčšiu časť, celkovo takmer 350-tisíc eur, úrady vyplatili v Bratislave. V Košiciach to bolo celkovo približne 200-tisíc eur a v okrese Nitra viac ako 86-tisíc eur.V rámci pomoci v hmotnej núdzi mali odídenci z Ukrajiny možnosť získať aj príspevok na nezaopatrené školopovinné dieťa. Takýchto príspevkov v apríli úrady vyplatili 9,2 tisíca.Pri splnení podmienok stanovených zákonom mali odídenci z Ukrajiny pri pomoci v hmotnej núdzi nárok aj na ochranný príspevok.Ochranný príspevok v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi je možné poskytnúť napríklad starobným dôchodcom, osobe invalidnej z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, dočasne práceneschopným osobám, tehotným ženám. V apríli odídencom z Ukrajiny štát vyplatil celkovo 2,5 tisíca ochranných príspevkov.Okrem pomoci v hmotnej núdzi majú odídenci z Ukrajiny možnosť požiadať aj o štátne sociálne dávky. O príspevok na starostlivosť o dieťa, jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.„Odídenci z Ukrajiny v marci nepodávali žiadosti o vyplatenie štátnych sociálnych dávok. V apríli im tak štátne sociálne dávky vyplatené nebudú,“ vysvetlil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer