Na Slovensku počas leta sprevádzkujú prvý detenčný ústav pre psychicky chorých väzňov

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prvý detenčný ústav na Slovensku by mal zhotoviteľ odovzdať po 17. januári. Predpokladané ukončenie kolaudácie stavby a prevádzka ústavu by mohla začať už v júni tohto roku. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.V Detenčnom ústave pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce budú umiestňované osoby, ktoré spáchali trestnú činnosť a trpia duševnou poruchou vyžadujúcu si liečbu alebo je u nich nutná realizácia ochranného liečenia (psychiatrického, sexuologického) v špecifických podmienkach.Detenčný ústav bude prvým takýmto zariadením v krajine, pričom jeho zriadenie vychádza z odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.„Čo sa týka aktuálnej personálnej situácie v zbore v súvislosti so zabezpečením detencie, plánovaný systemizovaný počet príslušníkov zboru v detenčnom ústave je spolu 79 funkčných miest. Prijímanie príslušníkov zboru na uvedené funkčné miesta prebieha v troch ústavoch zboru - Želiezovce, Nitra a Nitra-Chrenová,“ vysvetlila Kacvinská. V zariadení bude po jeho spustení do prevádzky taktiež pracovať 85 zdravotníckych pracovníkov.