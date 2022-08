Na Slovensku pôsobia stovky nemeckých vojakov a dva systémy protivzdušnej a protiraketovej ochrany Patriot

Dôležitý efekt odstrašenia

Spojeneckí vojaci na Slovensku

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - V oblasti obrany a bezpečnosti je pre nás Nemecko dôležitým spojencom a jeho pomoc pri zabezpečovaní našej obrany si veľmi vážime.Uviedol to štátny tajomník ministerstva obrany SR (MO SR) Marian Majer počas bilaterálneho stretnutia so štátnou tajomníčkou ministerstva obrany Spolkovej republiky Nemecko Siemtje Möller priestoroch Centra výcviku Lešť.Siemtje Möller pri príležitosti pracovnej cesty na Slovensko navštívila aj nemeckých profesionálnych vojakov pôsobiacich v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková Počas prehliadky priestorov, v ktorých aliančné jednotky pôsobia, Majer informoval nemeckú štátnu tajomníčku aj o napredovaní v procesoch súvisiacich s poskytovaním hostiteľskej podpory vrátane vybudovania kontajnerového mestečka v Centre výcviku Lešť.„V aktuálnej bezpečnostnej situácii sa potvrdzuje pevná väzba a sila aliančného spojenectva, či už pri spoločnom posilňovaní východnej hranice Aliancie, ale tiež prostredníctvom jednoty rozhodnutí a podpory Ukrajiny. Dôkazom toho sú aj spojeneckí vojaci na Slovensku, ktorí zvyšujú obranyschopnosť našej krajiny, vzájomnú súčinnosť a v konečnom dôsledku aj dôležitý efekt odstrašenia,“ uviedol Majer.Na Slovensku aktuálne pôsobí viac ako 470 vojakov a spolu s nimi tiež dva systémy protivzdušnej a protiraketovej ochrany Patriot vo verzii PAC3. Nemecké ozbrojené sily pritom súčasne pôsobia v pozemnom aj vzdušnom komponente mnohonárodnej bojovej skupiny – do pozemného komponentu prispievajú mechanizovanou rotou na vozidlách typu Boxer, vzdušnému komponentu velí nemecký plukovník.