Na Slovensku prekvitajú online nákupy, počas pandémie vznikla štvrtina eshopov

Kľúčový zákaznícky servis

Pandémia kamenným predajniam nepraje

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Štvrtina slovenských e-shopov vznikla počas pandémie. V predvianočnom období očakávajú nárast obratu tri štvrtiny zo slovenských e-shopov. Zistenia vychádzajú zo záverov šiesteho ročníka prieskumu E-shop Barometer 2021.Prieskum uskutočnila spoločnosť KPMG v spolupráci so spoločnosťou ui42. Prieskum prebiehal formou online dotazníka a zúčastnilo sa ho 83 respondentov. Spoločnosti oslovili zástupcov e-shopov na Slovensku, ktorí ponúkajú široké spektrum služieb a tovarov. Informovala o tom spoločnosť KPMG v tlačovej správe.„Takmer všetci (90 percent) respondenti prieskumu KPMG a ui42 predpokladajú, že priemerná výška nákupu v ich e-shope sa v predvianočnom období zvýši. Približne polovica odhaduje, že tento nárast bude do 15 percent,“ uvádza sa v tlačovej správe.Kľúčom k udržaniu si zákazníka považuje 78 percent slovenských e-shopov zákaznícky servis.Vyše polovica slovenských e-shopov vlastní kamennú predajňu. Ďalších 15 percent ju zvažuje otvoriť v roku 2022.„Rozhodnutie ísť z online aj do offline prostredia prišlo logicky spoločne s myšlienkou byť bližšie k našim zákazníkom a ponúknuť im možnosť si naše jedinečné a veselé kúsky aj vyskúšať. Pandemická situácia však kamenným predajniam nepraje a uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalšom období,“ informoval sales retail director z Dedoles-u Patrik Paňko.