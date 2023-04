Na Slovensku ročne vyjdu tisíce kníh, najviac prekladanou slovenskou autorkou je Klára Jarunková

Preklady z angličtiny a češtiny

Knižný veľtrh

Spoločné čítanie žiakov a žiačok

1.4.2023 (SITA.sk) - Na Slovensku vyjde ročne viac ako 3-tisíc diel umeleckej literatúry v 1. vydaní. V posledných rokoch vyšlo podľa prieskumov porovnateľné množstvo diel ako v iných štátoch.Do slovenského jazyka sa prekladá omnoho viac kníh než z neho. Obvykle ide o viac ako tisíc preložených diel ročne. Približne v 70 percentách prípadov ide o preklady z angličtiny a češtiny.V Českej republike sa mimo angličtiny a slovenčiny prekladá približne 50 až 60 percent diel, čo môže pri porovnávaní naznačovať nižšiu rozmanitosť knižného trhu na Slovensku. Na svojej webstránke to uvádza Ministerstvo kultúry (MK) SR.„Dôležitým nástrojom podpory autoriek a autorov vo svete je prekladanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry. Vydávanie prekladov slovenskej poézie a prózy v zahraničí podporuje grantový systém Slovenského literárneho centra SLOLIA. Do kľúčových svetových jazykov (angličtina, nemčina, francúzština) sa prekladá s podporou SLOLIA 7-11 diel umeleckej literatúry ročne," uvádza rezort kultúry.Dopĺňa, že výnimočný bol rok 2019, kedy bolo prekladov 28, a to vďaka čestnému hosťovaniu Slovenska na knižnom veľtrhu Livre Paris. Najviac prekladanou slovenskou autorkou je Klára Jarunková. Počas jej života boli jej knihy preložené do 39 jazykov.V pondelok 27. marca sa prvýkrát konal Európsky deň autorov a autoriek, iniciatíva Európskej komisie, ktorá chce mladých ľudí motivovať k čítaniu. Na pilotnom ročníku sa zúčastnili aj slovenské inštitúcie.„K zorganizovaniu aktivít boli prizvané aj samotné školy. Po celej Európe sa tak 27. marca uskutočnili počas vyučovania spoločné čítania žiakov a žiačok, autorské čítania pozvaných osobností, či stretnutia s ilustrátormi a prekladateľmi," informuje MK SR. Iniciatíva chce prepojiť knižný a vzdelávací sektor a primäť deti k objavovaniu rozmanitosti európskej literatúry.„Rok 2023 vyhlásila Európska komisia ako Európsky rok zručností a práve literatúra je jeden z nástrojov, ktorý môže mäkké zručnosti prehlbovať a ďalej rozvíjať," uzavrelo ministerstvo.