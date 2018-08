Na Slovensku sa môžete kúpať na takmer 200 kúpaliskách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) – V súčasnosti má povolenie na prevádzku 15 prírodných, 176 umelých kúpalísk a viaceré prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou. Na Slovensku je v prevádzke 574 bazénov. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.Zákaz prevádzky pre nevyhovujúcu kvalitu vody vydali Regionálne ústavy verejného zdravotníctva (RÚVZ) na kúpanie "pre neplavecký bazén v rekreačno - športovom areáli Športcentrum EKOMA, pre bazén BT4 a bazén č. 22 (ZAZ divoká rieka) v Thermal parku Bešeňová a pre malú vírivku v Aquathermal Senec. Zákaz kúpania v bazénoch bude trvať do vykonania nápravy vrátane preukázania vyhovujúcej kvality vody.Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku možno nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.ÚVZ SR pripravil Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike. V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Do prieskumu sa môžu záujemcovia zapojiť po kliknutí na link, ktorý je uvedený na webovej stránke ÚVZ.