Na Slovensku sa používa 26 materinských jazykov, v sčítaní ho viacerí obyvatelia neuviedli

Ministerstvo ovplyvňuje životaschopnosť slovenského jazyka

Početnosť jazykov má klesajúcu tendenciu

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Okrem slovenčiny sa občania Slovenska hlásia k ďalším 25 materinským jazykom, pričom viac než 300-tisíc ľudí svoj materinský jazyk neuviedlo. Vyplýva to z výsledkov ostatného sčítania obyvateľstva. Ministerstvo kultúry SR (MK SR) sa domnieva, že aj tento počet signalizuje potrebu pripomínať si nezastupiteľnú úlohu materinského jazyka v živote človeka a silný citový vzťah, ktorý k nemu prechováva.Hovorkyňa MK SR Zuzana Viciaňová v súvislosti s Medzinárodným dňom materinských jazykov podotkla, že rezort viacerými spôsobmi ovplyvňuje životaschopnosť a kondíciu slovenského jazyka. Spolupracuje napríklad s vedeckými a odbornými inštitúciami v starostlivosti o slovenský jazyk, podporuje tvorbu terminológie v slovenskom jazyku a tiež budovanie Slovenského národného korpusu. Zároveň medzi činnosti a aktivity zaradila aj literárnu súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko?, ktorá tento rok oslavuje 30 rokov svojej existencie.Viciaňová uviedla, že Medzinárodný deň materinských jazykov, ktorý pripadá na 21. február, vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Valné zhromaždenie OSN vtedy vyzvalo členské štáty, aby „podporovali zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta“.Hovorkyňa MK SR poukázala na to, že početnosť jazykov na Zemi má klesajúcu tendenciu a vymieranie jazykov sa nezastavilo ani dnes. Vytláčanie malých jazykov veľkými, hospodársky silnejšími, zjednocovanie jazykových spoločenstiev odstraňovaním rozdielov a odlišností či tlak na menšie a menšinové jazyky označila za každodennú jazykovoekologickú realitu.„Každý jazyk obsahuje originálny spôsob myslenia a vyjadrovania, je krehkou hodnotou, ktorú možno ochrániť len vtedy, ak si budeme malé jazyky vážiť rovnako ako veľké. Práve materinský jazyk je jedinečný, pretože je prvým jazykom, s ktorým človek prichádza do kontaktu od narodenia. Tento jazyk intímnej komunikácie sa tak stáva aj nástrojom poznávania sveta a jazykom, ktorého dôležitosť sa ukazuje v školskom aj celoživotnom učiacom sa procese,“ zhodnotila.