Na Slovensku sa predával pohár s nebezpečnými látkami, do tela sa z neho môže uvoľňovať toxické olovo — FOTO

4.7.2025 (SITA.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na nevyhovujúci výrobok – sklenený pohár s kvetinovým vzorom z Číny, v ktorom bola zistená migrácia olova a kadmia. Výrobok bol dodaný do predajní vo viacerých štátoch, vrátane Slovenskej republiky.Výrobcom týchto pohárov je Ningbo Coseeda Imp & Exp, dovozca TEDi GmbH & Co. KG, Nemecko. Varovné oznámenie prišlo cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF z Poľska. Laboratórna analýza preukázala vyššiu ako povolenú migráciu olova z okraja pohára, ako aj migráciu kadmia.Poľský dovozca už začal sťahovať výrobok z trhu, spoločnosť TEDi dodala poháre aj do predajní na Slovensku. ÚVZ SR v spolupráci s regionálnymi úradmi overuje stiahnutie výrobku z trhu v SR. „Odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ uvádza ÚVZ SR.