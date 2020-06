Na Slovensku sa predstaví ženská svetová osmička, zväz by rád privítal aj Kvitovú či Pliškovú

Turnajová prax pre hráčov

Fedcupový zápas chcú v Bratislave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenisový zväz (STZ) po uvoľnení opatrení v krajine pripravuje na celé leto hneď niekoľko podujatí, ktoré vyplnia program nielen domácim hráčom. Na niektorých bude spolupracovať aj s českou stranou. Tenisové dianie vo svete je od prvej polovice marca prerušené minimálne do konca júla a zatiaľ nie je jasné, či od augusta sa turnaje pod hlavičkou ATP, WTA a ITF rozbehnú.Od júna do augusta to bude séria piatich mužských aj ženských turnajov v štyroch slovenských mestách. Začiatok je naplánovaný na 17. - 20. júna v Bratislave, v hlavnom meste sa bude hrať aj 8. - 11. júla. Na prelome júla a augusta sa bude hrať v Piešťanoch (30.7. - 2.8.), následne v Žiline (5.8. - 8.8.) a v závere mesiaca aj v Prešove (25.8. - 28.8.). "Chceme zabezpečiť pre hráčov turnajovú prax, zároveň ich finančne motivujeme. Taktiež chceme umožniť fanúšikom vo všetkých regiónoch, aby mali možnosť vidieť najlepších slovenských hráčov na vlastné oči," povedal na stredajšej tlačovej konferencii generálny sekretár STZ Igor Moška, informuje o tom oficiálny web zväzu.Okrem najlepších Slovákov sa na niektorých turnajoch predstaví aj ženská svetová osmička Švajčiarka Belinda Bencicová. Tá sa v čase koronakrízy rozhodla dočasne presťahovať na Slovensko, kde trénovala pod vedením svojho priateľa a zároveň kondičného trénera Martina Hromkoviča. "Belinda by sa mala zúčastniť na oboch bratislavských turnajoch série a na záverečnom v Prešove. Pre naše fedcupové reprezentantky to bude veľká motivácia, budú mať možnosť konfrontovať sa so svetovou osmičkou," povedal Moška.STZ tiež s českou stranou pripravil priateľské stretnutia hráčov oboch krajín v rôznych vekových kategóriách, hrať sa budú v Bratislave a Prahe. V termíne 4. - 5. júla sa na Slovensku uskutočnia súboje žien aj stretnutia mužov do 23 rokov, česká metropola bude hostiť zápasy mužov a duely žien do 23 rokov. V oboch mestách si tiež zahrajú juniori a juniorky."Oba zväzy sa pokúsia zostaviť čo najsilnejšie tímy. Začiatkom júla by mohlo byť na zápasoch už do tisíc fanúšikov a bolo by skvelé, ak by mali šancu vidieť na vlastné oči Karolínu Plíškovú či Petru Kvitovú. Chceli sme, aby sa fedcupový zápas konal v Bratislave, keďže český daviscupový tím sme hostili začiatkom marca v NTC. Bude sa hrať klasickým formátom - v sobotu dve dvojhry a v nedeľu štvorhra a záverečné dva single. Bude to také prvé medzinárodné zápolenie po viac ako trojmesačnej pauze zavinenej pandémiou. Tenis má dobré epidemiologické predpoklady, neprichádza v ňom ku kontaktu. Verím, že pre slovenský aj český tenis budú tieto zápasy veľkým impulzom. O povrchu sa ešte nerozhodlo. Česi by chceli hrať na antuke na Sparte," prezradil Igor Moška podľa webu STZ.